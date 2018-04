Ces vidéos d'Adele qui danse sur du Beyoncé donnent envie de bouger

Adele est une grande admiratrice de Beyoncé et elle n'a tout simplement pas pu retenir son excitation durant sa performance à Coachella.

La chanteuse de Someone Like You a dansé dans son salon alors que son idole était la tête d'affiche du festival américain - et il y a des vidéos pour le prouver.

Après des années à se produire sur scène, il semble qu'Adele ait un talent caché...

Mood 1 #Beychella A post shared by Adele (@adele) on Apr 15, 2018 at 1:30am PDT

Mood 2 #Beychella A post shared by Adele (@adele) on Apr 15, 2018 at 1:31am PDT

Mood 3 #Beychella A post shared by Adele (@adele) on Apr 15, 2018 at 1:32am PDT

Adele n'a jamais caché son amour pour Beyoncé, et elle a même partagé son prix Grammy avec elle en 2017.

Ce texte initialement publié sur le HuffPost Royaume-Uni a été traduit de l'anglais.