Une adolescente de 14 ans manque à l'appel

Les enquêteurs du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) demandent l'aide de la population pour retrouver Isaora Thaisa Tavares Assuncao, 14 ans, disparue depuis jeudi.

L'adolescente hispanique portait un imperméable noir et une veste noire et grise la dernière fois qu'elle a été vue. Elle était également vêtue d'un pantalon noir et gris, de souliers de course noirs et transportait un sac à dos bleu pâle. Sa famille craint pour sa sécurité.

Elle pourrait se trouver dans un restaurant McDonald's ou aux Galeries d'Anjou. Elle habite le secteur de Villeray-St-Michel-Parc Extension.

Description physique:

femme hispanique

1,70m (5p7)

59 kg (130lbs)

cheveux bruns

yeux brun

s'exprime en français

Toute personne ayant de l'information peut communiquer de façon anonyme avec Info-Crime Montréal au 514 393-1133.