«Mission accomplie!», lance Donald Trump après l'attaque en Syrie

Le président des États-Unis, Donald Trump, a souligné le succès de l'attaque coordonnée la nuit dernière en Syrie, ce matin sur Twitter.

A perfectly executed strike last night. Thank you to France and the United Kingdom for their wisdom and the power of their fine Military. Could not have had a better result. Mission Accomplished!

«Une attaque parfaitement exécutée la nuit dernier. Merci à la France et au Royaume-Uni pour leur sagesse et leur pouvoir militaire. Nous n'aurions pu avoir un meilleur résultat. Mission accomplie!», a-t-il écrit.

Puis, il a souligné sa fierté de l'efficacité de l'armée américaine, avec une allusion à son budget augmenté.

So proud of our great Military which will soon be, after the spending of billions of fully approved dollars, the finest that our Country has ever had. There won't be anything, or anyone, even close!