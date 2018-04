«Les Échangistes» et «Dans l’œil du dragon», sous le signe du renouveau

Les Échangistes et Dans l'œil du dragon amorceront respectivement, la semaine prochaine, leur troisième et septième saison à Radio-Canada, dans un esprit de renouveau dans les deux cas.

Aux Échangistes, on a eu quelques sueurs froides l'automne dernier: après que Radio-Canada eut confirmé, à la fin août, le retour de l'émission pour l'été 2018, le scandale impliquant Éric Salvail – qui en était le producteur en 2016 et 2017 - a failli compromettre le renouvellement des Échangistes dans la forme qu'on connaissait jusque-là au rendez-vous.

Même si Radio-Canada a toujours été formelle sur le fait qu'elle tenait à garder Pénélope McQuade à son antenne dans un talk-show quotidien, on aurait pu devoir changer le concept. Heureusement, l'acquisition de Salvail & Co par la boîte Media Ranch TV a sauvé Les Échangistes, qui reposera encore, chaque soir, sur les conversations colorées entre l'animatrice, deux collaborateurs «échangistes» en rotation et trois invités (parfois plus à l'occasion).

France Castel, Anne-Marie Withenshaw, Manal Drissi, Jay Du Temple, Louis T. et Philippe Fehmiu se joignent cette année au panel d'«échangistes», dont font toujours partie Nathalie Petrowski, Isabelle Racicot, Jean-François Breau, Jean-René Dufort, Jean-Sébastien Girard, Patrick Masbourian et Alex Perron.

Lundi, on devrait bien s'amuser avec la présence, sur le plateau, de cinq personnalités invitées, soit Véronique Cloutier, Élyse Marquis, Jean-François Ruel (alias Yes Mccan de Dead Obies, alias Damien dans Fugueuse), Marie-Mai et Safia Nolin. Jay Du Temple et France Castel seront les collaborateurs du jour.

Sur Twitter, Véronique Cloutier a déjà blagué qu'Élyse Marquis et elle-même seront, le temps de cette heure des Échangistes, les «queens de Damien», un clin d'œil à l'intrigue de Fugueuse.

Elyse et moi on est clairement les queens de Damien 🏼 — Veronique Cloutier (@CloutierV) 10 avril 2018



Mardi, on reviendra sur la dernière de Ruptures avec Mélissa Désormeaux-Poulin, sur le deuxième volet de la web-série L'âge adulte avec Guillaume Lambert et sur les multiples projets de Marilou, avec la participation des intervenants Jean-François Breau et Anne-Marie Withenshaw.

L'équipe des Échangistes a également annoncé le passage dans son studio, pour le reste de la semaine, de la «vraie queen» de Damien/Yes Mccan/Jean-François Ruel, Ludivine Reding, ainsi que de Patrick Labbé, Marina Orsini, André Kasper et David Savard.

Les entrevues seront toujours entrecoupées des prestations musicales du band composé de Joseph Marchand, Amélie Mandeville, Samuel Joly et Jean-Sébastien Cyr.

La présentation de Les Échangistes se fait en direct deux soirs par semaine, le lundi et le mercredi, et on préenregistre en après-midi, ces mêmes journées, les tranches du mardi et du jeudi. En plus d'être le pilier des Échangistes, Pénélope McQuade en est également productrice au contenu.

De nouveaux dragons

Du côté de Dans l'œil du dragon, l'éviction de Gilbert Rozon pour les raisons qu'on connaît a donné lieu à une grande transformation: non seulement Dominique Brown, président de Chocolats Favoris, se joint au groupe d'investisseurs que formaient déjà Caroline Néron (Groupe de bijoux et accessoires Caroline Néron), Christiane Germain (Groupe Germain Hôtels) et Martin-Luc Archambault (AmpMe), mais «l'arène» des dragons accueillera chaque semaine un(e) entrepreneur(e) invité(e).

Qui plus est, la compétition entrepreneuriale change de case-horaire et sera désormais diffusée le mercredi, à 20h, plutôt que le lundi comme auparavant.

Une dizaine de visages importants du monde des affaires québécois se relaieront donc chaque semaine pour offrir conseils et - peut-être! - de gros sous aux candidats désireux d'obtenir un coup de main pour monter ou faire briller leur compagnie.

Parmi elles, les anciens dragons Danièle Henkel (de DH Inc) – qui sera là le 25 avril –, Serge Beauchemin (Strom Spa, Devolutions, Parkour3 et Toast Studio), Mitch Garber (Cirque du Soleil, Investissement Canada, Ceasars Acquisition Company) et François Lambert (Impulse Capital, Boostmi) iront tous faire un tour dans leur ancien décor pour la cause.

Pour la première, le 18 avril, c'est Nicolas Duvernois, président-directeur général de PUR Vodka, créateur de la première vodka ultra premium au Québec, qui brisera la glace.

Plus tard, Eve-Lyne Biron (Biron Groupe Santé), Étienne Borgeat (PCO Innovation, PsyXnovation), Noémie Dupuy (Budge Studios), Chantal Lévesque (les maillots de bain et lingeries SHAN) et Ethan Song (les vêtements pour hommes Frank And Oak) auront tous leur mot à dire sur les projets soumis à Dans l'œil du dragon.

Déjà enregistrés, les nouveaux épisodes de Dans l'œil du dragon mettront de l'avant 52 propositions amenées par 85 entrepreneurs, dont plus du tiers sont âgés de 20 à 30 ans. On fera même la connaissance de deux enfants, un frère et une sœur de 8 et 13 ans, qui solliciteront l'expertise de nos millionnaires-mentors! Plusieurs ententes de principes conclues sur le plateau dépasseront 100 000$, l'une d'elles s'élevant à 340 000$. On aura également droit aux réactions des participants à chaud, à l'aide d'une caméra campée en coulisses.

Cette nouvelle offensive de Dans l'œil du dragon se déploiera à l'antenne de Radio-Canada du 18 avril au 20 juin.

Les Échangistes, du lundi au jeudi, à 21h, dès le 16 avril. Dans l'œil du dragon, le mercredi, à 20h, dès le 18 avril. À Radio-Canada.