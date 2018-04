Les 10 erreurs commises par les trentenaires en matière de sexualité

Si vous abordez la trentaine, réjouissez-vous! Beaucoup de femmes trentenaires se sentent plus sexy et plus en phase avec leur corps que dans la vingtaine, ce qui améliore globalement les rapports sexuels (des étudessuggèrent que la vie sexuelle des femmes atteint son apogée pendant cette décennie, alors vive la trentaine!).

Mais cela ne signifie pas pour autant que vous ne rencontrerez aucune fausse note au lit. Ci-dessous, des sexologues vous font part des dix erreurs que les trentenaires ont tendance à commettre en matière de sexe, et vous donnent des conseils pour y remédier.

1. S'installer dans une routine sexuelle

"Tout le monde se laisse prendre par la routine, et on peut facilement tomber dans ce piège avec le sexe: se déshabiller trop vite, négliger les caresses sensuelles et les baisers passionnés pour aller directement aux sources de l'orgasme. Une sexualité paresseuse fait l'impasse sur l'exploration et la créativité et affecte votre motivation sexuelle. La solution, ce n'est pas d'accorder plus de temps à la sexualité mais d'utiliser le temps dont vous disposez pour rechercher du plaisir à bon escient." – Shannon Chavez, psychologue et sexologue à Los Angeles.

2. Paniquer quand on ne ressent pas de désir

"Dans une relation sérieuse, le désir va et vient. Il ne faut donc pas s'affoler quand on n'en éprouve pas. Parfois, il suffit de relations régulières pour raviver le désir." ― Stephen Snyder, sexologue basé à New-York et auteur de Love Worth Making: How to Have Ridiculously Great Sex in a Long-Lasting Relationship.

3. Négliger votre vie sexuelle après la naissance de votre enfant

"Certes, bébés et enfants demandent beaucoup d'attention, jour et nuit, et vous êtes très souvent fatigués. Mais, lorsque vous et votre partenaire n'avez pas eu de rapport sexuel depuis longtemps, et que vous êtes tentés de vous coucher tôt, restez éveillés et faites l'amour. Communiquez avec l'autre, concentrez-vous sur ses besoins. Cela limitera les tentations d'aller voir ailleurs. Considérez votre relation comme votre premier enfant. Prenez soin d'elle comme il se doit." ― Laurel Steinberg, psychothérapeute et professeur adjoint en sexologie à l'American Academy of Clinical Sexologists.

4. Prendre le sexe trop au sérieux

"La sexualité compte beaucoup dans notre santé et notre bien-être, mais on ne doit pas la prendre au sérieux au point de la priver de tout aspect ludique. Si vous ne vous amusez pas, cela risque de vous amener à vous critiquer vous-même, ainsi que votre partenaire. Soyez ouverts à plusieurs types de sexualité sans chercher à être perfectionniste. N'essayez pas d'être dans le contrôle. Vivez davantage dans votre corps. La sexualité doit être un jeu consensuel qui consiste à donner et recevoir du plaisir." ― Shannon Chavez

5. Ne pas accorder d'importance au clitoris

"La plupart des hétérosexuelles pensent qu'elles ne peuvent atteindre l'orgasme que par la pénétration vaginale. En réalité, 97% ont besoin d'une stimulation clitoridienne directe pour y parvenir. Le meilleur moyen d'apprendre à atteindre l'orgasme est de se masturber et d'explorer son corps. Lorsque vous aurez trouvé la manière de prendre plaisir à la sexualité, vous pourrez en faire part à votre partenaire. Il n'y aucun mal à ce que deux personnes n'atteignent pas l'orgasme en même temps. Si votre partenaire vous devance, concentrez-vous sur votre propre orgasme avec vos doigts, des sex-toys ou des rapports oraux. Tout cela exige une bonne compréhension de votre clitoris." ― Angela Skurtu, sexologue et auteure de Helping Couples Overcome Infidelity: A Therapist's Manual.

6. Avoir une aventure au lieu de redéfinir votre concept de la monogamie

"Beaucoup de gens dans la trentaine ou plus se trouvent dans des relations solides où le désir sexuel s'est éteint. Ils tentent souvent d'améliorer leur vie sexuelle dans les limites de la monogamie, mais le combat est perdu d'avance, et ils sont confrontés à l'alternative suivante: se séparer définitivement ou renoncer au sexe. Bien entendu, certains choisissent l'infidélité parce qu'ils restent attachés à d'autres aspects de leur relation."

"Parmi mes patients, je vois de plus en plus de couples qui rêvaient de rester monogames à vie mais envisagent de tenter la polygamie consensuelle. Cette ouverture, qui n'est pas faite pour tout le monde, exige d'avoir l'esprit d'aventure. D'après mon expérience, c'est un choix plus courageux et plus honnête que d'opter pour l'infidélité. Il est parfois possible de satisfaire vos désirs sexuels ailleurs tout en maintenant une relation stable qui vous comble sous d'autres aspects. Il arrive que l'ouverture à d'autres partenaires crée une énergie érotique que vous pouvez ramener chez vous." ― Ian Kerner, sexologue et auteur de She Comes First: The Thinking Man's Guide to Pleasuring a Woman, best-seller du New York Times.

7. Se résigner aux rapports douloureux

"Après l'accouchement, en particulier, les femmes éprouvent parfois des douleurs lors de rapports sexuels. Ces derniers amoindrissent le désir et amènent à éviter le sexe. J'encourage toutes les femmes à faire au moins une session de rééducation du plancher pelvien. Si la douleur peut être traitée, un kinésithérapeute vous aidera à avoir des rapports sexuels sans douleur." ― Angela Skurtu

8. Ne pas donner la priorité aux rapports intimes, même si cela implique d'organiser sa vie sexuelle

"Les trentenaires ont beaucoup d'engagements, entre responsabilités professionnelles accrues, familles qui s'agrandissent et pression économique. Beaucoup de couples se laissent prendre au piège et accordent de moins en moins de temps à leur relation. Or, votre vie sexuelle a besoin de temps, d'énergie et d'attention pour s'épanouir. Paradoxalement, quand on est comblé d'un point de vue sexuel et romantique, on a beaucoup plus d'énergie pour faire face à ses autres engagements!" ― Vanessa Marin, sexologue et créatrice d'un cours de thérapie sexuelle en ligne

9. Ne pas se masturber

"Le sexe à deux et la masturbation sont deux activités différentes. Si vous êtes sexuellement actifs, avec un ou plusieurs partenaires, cela ne signifie pas que vous devez cesser de vous masturber. L'autostimulation prépare le corps à l'excitation sexuelle et vous met en phase avec lui. C'est une excellente forme de méditation qui améliore l'humeur et favorise l'endormissement. Elle vous procure aussi une lucidité sexuelle que vous pouvez utiliser pendant un rapport pour guider votre partenaire afin qu'il participe à votre plaisir." ― Shannon Chavez

10. Comparer votre vie sexuelle à celle de vos amis

"Les gens parlent souvent de sexualité avec leurs amis pour se plaindre de ce qui leur manque. Or, la bonne quantité de sexe dans votre relation ne se mesure qu'à l'aune de ce qui est bon pour vous et votre partenaire." ― Laurel Steinberg