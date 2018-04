Le «yodeling boy» frappe encore

Mason Ramsey, le «yodeling boy», qui avait séduit la toile grâce à l'enregistrement de l'une de ses brillantes performances dans un Walmart, a récidivé cette semaine, alors qu'il a été invité à monter sur scène au festival Coachella.

La jeune sensation âgée de 11 ans a partagé la scène avec le DJ américain Whethan sous une pluie d'applaudissements.

Ramsey avait également été invité sur le plateau du «Ellen DeGeneres Show» le 10 avril dernier.

La vidéo originale du «yodeling boy» a été visionnée plus de 16 millions de fois depuis sa mise en ligne le premier avril dernier. Walmart a quelque peu récupéré le phénomène, alors que la chaîne a invité Ramsey à interpréter «Lovesick Blues» de Hank Williams, la chanson qui l'a rendu célèbre, sur une scène du Walmart de sa ville natale de Harrisburg, en Illinois.

Shoutout to @theMasonRamsey for putting on an awesome show for his community at his local Walmart in Harrisburg, IL! 👏 #WalmartYodelBoy pic.twitter.com/nhpkDshuiq