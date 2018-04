Kanye West écrit un livre de philosophie

Le site Noisey rapporte que le rappeur et producteur Kanye West serait en train d'écrire un livre de philosophie.

Dans une entrevue de West avec son designer d'intérieur, Axel Vervoordt rapportée par Chris Gardner de The Hollywood Reporter, le rappeur a révélé qu'il écrivait, selon ses propres mots, un livre de «concepts». L'ouvrage, qui s'intitulera «Break the Simulation», traiterait de l'opposition entre le présent et le passé à travers le spectre de l'obsession pour la photographie et d'autres souvenirs figés par le temps. La nostalgie occuperait donc une place prédominante dans cette oeuvre.

West, fidèle à son habitude, a offert quelques déclarations marquantes au cours de l'entretien. Par exemple, il a affirmé «qu'il ne voulait plus être le numéro un, mais qu'il voulait être de l'eau». Il a également dit de sa femme, Kim Kardashian, qu'elle était «la Marie-Antoinette de notre temps».

Aucune date de sortie pour «Break the Simulation» n'a fuité au cours de l'entrevue.

