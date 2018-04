Les Enfants Terribles, un succès d'affaires étonnant

Jeudi 12 avril au soir se déroulait le cocktail anniversaire des 10 ans des Enfants Terribles, le fameux restaurant de la rue Bernard à Montréal devenue une institution en une décennie. Qui se cache derrière le succès de l'entreprise? Une femme au caractère bien trempé: Francine Brûlé.

Depuis 5 ans, les Enfants Terribles c'est aussi une adresse à l'Île des Sœurs, à Laval, à la Place Ville-Marie et à Magog ( ces deux dernières étant des franchises).

Le plus incroyable dans cette histoire de succès, ce sont les débuts du restaurant.

«Il y a 10 ans, j'ai décidé de changer de vie, j'avais 53 ans et je n'avais aucune expérience en restauration - je venais de la mode», explique Francine Brûlé - propriétaire des Enfants Terribles. « Je m'étais dit que ça ferait ma retraite, mais ça a pris une ampleur que je n'aurais pas imaginé à l'époque.»

Doucement, mais sûrement

C'est le credo de la femme d'affaires qui avoue que prendre son temps a été la clé du succès. Une patience conjuguée à la passion et à la qualité des produits est la signature de Francine. « On peut passer toute une fin de semaine à tester un mélange à burger afin de trouver la formule parfaite. Et c'est ainsi pour tout les produits choisis avec amour. Les gens doivent se sentir choyés et respectés et comme à la maison. D'ailleurs pour l'anecdote, les photos des enfants affichés au restaurant, ce sont celles des miens, mais aussi les clichés du personnel lorsqu'ils étaient petits. »

De nouveaux plats rejoignent la carte qui change deux fois par année. Il y a aussi les plats au menu du jour.

Le demi-avocat grillé avec oeuf poché et saumon.

La tartine décadente avec cretons au foie gras, canard confit et fromage Gré des Champs.

Des plats signature réconfortants

« On utilise beaucoup de produits locaux pour des plats réconfortants tels que les macaronis au fromage, les tartares, les spaghettis carbonara avec calmars et chorizo, salade de betteraves et chèvre chaud, mais aussi de plus en plus de plats végétariens pensés par notre chef exécutif Simon Laborde. Les desserts aussi tels que le pouding chômeur. Quant aux vins, la carte est signée Élise Lambert, la grande sommelière qui a gagné de nombreux Prix, sans oublier Maximiliano Valetta notre talentueux mixologue.»

Dès le premier jour, le succès a été au rendez-vous!

Incroyable, mais vrai. Dès son ouverture le restaurant n'a pas désempli. «En 20 minutes le restaurant était plein et il n'a jamais cessé de l'être. Au départ il y avait de l'attente, mais les gens nous ont pardonné et sont revenus. On est en famille ici! »

Exclusif

Confidence la propriétaire des lieux, à venir des produits dérivés à manger comme des chocolats. Il existait déjà les t.shirts, casquettes, couvertures et sacs à vins.

