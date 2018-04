Le chanteur The Weeknd vient de dévoiler le vidéoclip de Call Out My Name, le premier morceau de son nouveau projet My Dear Melancholy.

Dans les premières secondes de la vidéo, on retrouve The Weeknd abattu, la tête courbée murmurant le premier couplet de la chanson.

«We found each other. I helped you out of a broken place. You gave me comfort but falling for you was my mistake.»