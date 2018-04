Pourquoi il faut laver vos vêtements neufs avant de les porter

Lorsque vous achetez un vêtement neuf, vous pensez sûrement que ce n'est pas grave de le porter directement, sans le laver, parce que seules quelques autres personnes l'ont essayé. Détrompez-vous.

D'après Philip Tierno, professeur de microbiologie et de pathologie à l'Université de New York, le nombre de gens qui ont essayé le chemisier ou la robe que vous avez décidé d'acheter serait bien supérieur à ce que vous imaginez.

"On ne parle pas seulement de quatre, cinq ou six personnes, mais de dizaines et même plus, si ce vêtement est resté en magasin pendant plusieurs semaines, voire un mois", explique-t-il.

Bien évidemment, ce chiffre dépend de divers facteurs, tels que la taille du magasin ou la vitesse à laquelle les vêtements se vendent. Mais est-ce que vous voulez vraiment porter un vêtement essayé par ne serait-ce qu'un seul inconnu?

Philip Tierno a mené des recherches au cours desquelles il a fait des examens sur des vêtements (hauts, pantalons, robes, maillots de bain, sous-vêtements, etc.) de grandes chaînes de prêt-à-porter et de boutiques de luxe pour y rechercher des bactéries et autres germes laissés par des clients qui les ont essayés sans les acheter. Sur certains, il a trouvé des norovirus, des bactéries telles que des streptocoques et des staphylocoques, et même des matières fécales.

Un risque d'infection

Tous ces germes sont déposés principalement de trois manières: par la peau, le système respiratoire (le nez et la bouche) et l'anus. Si vous touchez des vêtements contaminés par ces germes puis votre bouche, vos yeux ou votre nez, vous courez un risque.

Rassurez-vous, le risque de développer une infection sérieuse reste "très faible", ajoute-t-il. Mais la possibilité existe, en particulier si vous avez des éraflures ou des coupures.

Germes mis à part, de nombreux vêtements sont aussi traités avec des agents chimiques et des colorants qui peuvent provoquer des irritations, ce qui vous donne une autre raison de passer vos vêtements neufs à la machine avant de les porter.

Le docteur Meghan Feely, une dermatologue qui travaille dans le New Jersey et à Manhattan, connaît bien les substances chimiques que l'on trouve sur les vêtements. Elle traite souvent des patients victimes de dermites de contact et les aide à déterminer l'origine de leurs rougeurs et autres irritations, y compris lorsqu'il s'agit de réactions allergiques.

Comment réduire les dangers

Elle confie au HuffPost que ces irritations peuvent apparaître dans les heures ou les jours qui suivent le contact avec les vêtements "lavés avec certaines lessives ou traités avec certains agents chimiques, colorants, résines ou agents tannants". Par exemple, elle a traité des victimes d'allergies au formaldéhyde, substance utilisée pour créer des vêtements infroissables.

D'après elle, si la réaction est allergique, laver le vêtement peut aider, mais la meilleure solution est de ne plus le porter. Pour les autres réactions, certains produits chimiques seraient à éviter complètement ou bien nécessiteraient plusieurs lavages ou des lavages avec des produits spéciaux. C'est pourquoi il faut se renseigner sur les produits utilisés par les différentes marques.

Elle recommande également d'utiliser des lessives et assouplissants sans parfum ni colorant. "Faites un cycle de rinçage supplémentaire pour bien rincer la lessive", conseille-t-elle.

Pour Philip Tierno, c'est en effet une bonne idée de passer les vêtements neufs à la machine ou de les faire laver à sec, en fonction leur nature: "Bien évidemment, on ne vous dit pas de passer un vêtement de soie à la machine. Il faut faire preuve de bon sens."

Le docteur Krista Lauer, directrice médicale nationale de Larada Sciences et des Lice Clinics of America (cliniques antipoux), partage ce point de vue, et ajoute que l'essayage de chapeaux et bonnets comporte également des risques: les poux, qui peuvent également se transmettre lorsqu'on essaye un chapeau porté par quelqu'un qui en avait.

Encore une fois, le risque de développer une infection sérieuse en essayant des vêtements n'est pas très élevé, mais il est facile de le minimiser. Lavez-vous les mains après un essayage, en particulier avant de manger, boire ou vous toucher le visage.

Vous porterez votre nouvelle tenue bien assez tôt. Et ce sera encore mieux sans une irritation pour l'accompagner.

Cet article, publié à l'origine sur le HuffPost États-Unis, a été traduit par Léa Chalumeau pour Fast For Word.