Une naturopathe dans l'eau chaude après avoir traité un enfant avec de la salive de chien enragé

Oui c'est vrai!

À Victoria, en Colombie-Britannique, une naturopathe fait face à de nombreuses critiques sur internet après avoir publié un article affirmant qu'elle avait traité l'agressivité et les problèmes de comportement d'un garçon de quatre ans avec un remède fait à partir de la salive de chien enragé. La Dre Anke Zimmermann, qui exerce depuis 26 ans, a déclaré en février que c'était «un cas très intéressant».

«Pourquoi certains enfants sont-ils si agressifs? Peut-être qu'ils ont été mordus par un chien. Ce garçon de quatre ans avait des problèmes de sommeil et de comportement, incluant de l'agressivité et de la violence envers ses camarades de classe, il se cachait sous les tables et grognait. Ces comportements se sont nettement améliorés grâce à un remède fabriqué à partir de la salive d'un chien enragé », a écrit Mme Zimmermann dans une publication sur Facebook qui faisait référence à un article sur le sujet.

Dans son article, Zimmermann a expliqué que le garçon était «manifestement dans un état qui imitait le chien».

Grognements, loups-garous et viande rouge

Zimmermann a écrit sur son site internet que lorsqu'elle a rencontré le garçon nommé Jonah pour la première fois, il avait des problèmes de sommeil en raison de sa peur des loups-garous. Il avait aussi peur d'une marionnette de loup que Zimmermann avait dans son bureau, a-t-elle noté.

À l'école, Jonas «se cachait sous les tables et grognait contre les gens», a écrit Zimmermann.

«À ce moment-là, j'ai demandé à sa mère si Jonah avait déjà été mordu par un chien. La réponse a été oui. Mordu à l'âge de deux ans, la peau a été abîmée», a expliqué la naturopathe.

Zimmermann a également noté que Jonah «respirait fort», et sa mère a ajouté qu'il «aimait la viande, en particulier les hamburgers, les hot-dogs, la viande rouge et les boulettes de viande». La mère de Jonah lui a également dit que le garçon n'aimait pas être touché, «il venait me voir et me reniflait et me léchait comme un chien».

Very interesting case from my practice: Why are some kids so aggressive? Maybe they were bitten by a dog. This... https://t.co/lxECfpmLWZ — Dr. Anke Zimmermann (@drzimmermann) 17 février 2018

«Un cas très intéressant de ma pratique: Pourquoi certains enfants sont-ils si agressifs? Peut-être qu'ils ont été mordus par un chien.»

«Jonas était manifestement dans un état ressemblant à celui d'un chien, un chien ayant contracté la rage pour être plus précis», a conclu Zimmermann.

«J'ai décidé de donner un remède homéopathique à base de bave infectée par la rage, le chien qui l'a mordu peut avoir été récemment vacciné avec le vaccin contre la rage ou la morsure de chien peut avoir infecté le garçon. Les deux options sont possibles et sont bien connues en homéopathie.»

Elle a administré au garçon un traitement nommé le «Lyssinum 200CH, 2 boulettes». Il a été traité à nouveau trois semaines plus tard, et une autre fois quelques mois plus tard. Une amélioration a été remarquée chez Jonas à la suite de son traitement. «Il ne se cachait plus sous les tables, n'avait plus peur des loups-garous, dormait mieux et grognait moins», a écrit Zimmermann.

«De mon point de vue, il revient à un état plus humain.»

La réaction a été... brutale

La réaction des internautes à propos du message de Zimmermann est passée de la colère à la stupeur.

May God help us all. What's next, injecting with tuberculosis for anorexia, leprosy for eczema? — Andrej Spec, MD, MSCI (@DocFungal) 12 avril 2018

«Que Dieu nous aide. Quelle est la prochaine injection de tuberculose pour l'anorexie, la lèpre et pour l'eczéma?»

@cnp_bc how is giving rabid dog saliva to a child safe, ethical or competent? pic.twitter.com/3p1PXCmVBm — Carrie Kollias MD (@carrie_kollias) 12 avril 2018

«Comment donner de la salive de chien enragé à un enfant est sans danger, éthique ou compétent?»

What living parent would allow this. What nonsense. — catfish as in catfish hunter (@catfish8888) 12 avril 2018

«Quel parent vivant permettrait cela. Quelle absurdité.»

«Comment est-ce que c'est possible? Quel adulte sain d'esprit croit aux loups-garous et aux vampires? Comment obtenir la salive d'un chien enragé?» a écrit une personne dans les commentaires sur l'article de Zimmerman.

«Comment une personne mordue par un chien enragé peut-elle ne pas contracter la rage? Vous savez que la rage n'a généralement pas une bonne finalité pour un chien ou pour un être humain, on ne se contente pas de se débarrasser de la rage.»

La Société canadienne de pédiatrie a exprimé certaines préoccupations, notamment au sujet de l'absence de preuves sur l'efficacité des traitements, la possibilité de sous-déclaration des effets indésirables et une «réticence face à ces gens qui pratiquent l'homéopathie pour soutenir la vaccination».

La salive de chien enragé est un médicament homéopathique acceptable

Malgré les critiques, le traitement de la naturopathe est acceptable, selon le College of Naturopathic Physicians de la Colombie-Britannique.

«La Dre Anke Zimmermann est autorisée à pratiquer la médecine naturopathique en Colombie-Britannique», a déclaré Phillipa Stanaway, registraire adjointe du Collège des médecins naturopathes de la Colombie-Britannique, au HuffPost Canada dans un courriel.

«Lyssinum n'est pas un traitement exclu par les naturopathes en Colombie-Britannique.»

Lyssin, lyssinum, ou hydrophobinum, sont les noms pour «la salive d'un chien enragé», selon Santé Canada. Ils figurent tous dans une liste de médicaments homéopathiques.

Ce texte initialement publié sur le HuffPost Canada a été traduit de l'anglais.