11 idées cadeaux pour la maman à «boute»!

Les mères en ont beaucoup (trop) sur les épaules. Pour la fête des Mères, prévue le 13 mai, laissez faire le foulard en cachemire ou la plante verte, offrez-lui un cadeau qui soulagera son quotidien surchargé.

Voici 11 suggestions de cadeaux qui vont déraidir maman :

Une carte-cadeau pour aller se défouler chez RAGE Montréal

Lancer des haches serait libérateur.

Bull's eye 🎯 Une publication partagée par Valerie Roberts (@robertsval) le 2 Déc. 2017 à 6 :00 PST

50$ pour une heure

Un forfait détente chez Amerispa

Pour s'évader un peu.

Post study. #thatsockgame Une publication partagée par L-A Morin (@louisalexmorin) le 9 Oct. 2014 à 3 :44 PDT

Des forfaits et rabais spéciaux pour la fête des Mères :

Parenthèse Détente - Valeur de 250$ (Rabais de 25$)

Massage de détente OU Soin du visage Essentiel OU Exfoliation moussante au thé du Labrador

Pause Jambes Toniques

Gant de paraffine

Pause tisane

Accès aux plans d'eau

Journée de rêve - Valeur de 325$ (Rabais de 25$)

Massage aux huiles aromatiques

Soin du visage Essentiel

Gant de paraffine

Collation gourmande

Pause tisane

Accès aux plans d'eau

Moment de détente pour elle - Valeur de 175$*

Massage de détente OU Soin du visage Essentiel

Accès à l'expérience thermale

Repas au Bistro avec verre de vin

* Valide seulement au Amerispa Spa Nordique Morin-Heights, Amerispa Spa Nordique Cantley et au Amerispa Château Bromont

Le livre Le clitoris - La vérité mise à nu

Pour que maman tire enfin un bon coup (et pour voir son expression quand elle le déballera).

Elle saura tout, tout, tout sur cet organe incompris. Elle pourra même le passer à papa ensuite.

19,95$

Une chic pipe à cannabis Marley Natural

Pour la préparer au 1er juillet (et éventuellement l'aider à se détendre)

Marley Natural propose de magnifiques articles en verre et en bois de noyer pour fumeurs de marijuana.

35$

Un chandail Namaste caliss d'Anabel Roy

55$

Un voyage dans un bon vieux Club Med

Pour déconnecter sans imposer le stress de la planification à maman.

Il y a une offre spéciale en ce moment. Si vous réservez avant le 2 mai, Club Med ne charge pas de frais supplémentaires pour une réservation en occupation simple, le séjour des enfants de moins de quatre ans est gratuit et le premier bagage enregistré est aussi offert. (Il faudra simplement partir avant le 27 octobre 2018.

Parmi les destinations les moins chères de Club Med, on note le Mexique (entre 1029$ et 1576$), les États-Unie (1425$) et la République Dominicaine (1637$).

Psst : Plus vous réservez à l'avance, plus les tarifs sont avantageux. À l'inverse, il y souvent d'alléchantes aubaines de dernière minute en ligne.

Un divin oreiller

Put down your phone. Pick up your pillow. Une publication partagée par Casper (@casper) le 7 Févr. 2018 à 2 :49 PST

Les oreillers Casper permettent d'être confortable en dormant autant sur le côté, sur le ventre et le dos. Grâce à leur technologie à double épaisseur, ils sont à la fois fermes et souples. Maman dormira sur ses deux oreilles.

85$

Une jolie flasque

Question qu'elle ait son petit remontant pendant le énième match de hockey de fiston

31,95$ chez Linen Chest

Une soirée de débauche à la VV Taverna

On va se le dire. Ça vire à la Taverna (et en plus il y a du très bon vin importé par l'agence Rézin). Maman risque d'oublier ses tracas pour quelques heures

tequila sunrise 👅 #paquetdetrouble Une publication partagée par Charlotte Aubin (@lacharlo) le 9 Mars 2018 à 3 :13 PST

Un abonnement à un service de livraison de boîtes repas

Fini l'épicerie pour maman!

Un ménage gratuit d'Adèle sur demande

Congé de corvées aussi!

