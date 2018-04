Québec semble avoir tiré plusieurs leçons des ratés et délais qui ont suivi les inondations sans précédent du printemps dernier.

Le ministre de la Sécurité publique, Martin Coiteux, a annoncé vendredi une série de mesures qui visent à réduire la montagne bureaucratique que les sinistrés doivent franchir et à accélérer le versement des indemnités pour permettre leur rétablissement.

Bien que la sécurité civile ait travaillé d'arrache-pied à la suite de ces inondations, plusieurs sinistrés ont vécu le traitement de leur dossier comme une course à obstacles où chaque démarche complétée se voyait aussitôt suivie d'une nouvelle exigence, que ce soit au niveau municipal ou provincial.

Les délais qui s'en trouvaient allongés ont eu raison de la patience de plusieurs victimes des inondations.

Certes, Québec a réussi à verser à ce jour entre 75 et 90 pour cent de l'aide financière attendue à 86 pour cent des sinistrés, soit plus de 150 millions $, mais le ministre Coiteux reconnaît qu'il a fallu trop de temps pour y arriver et qu'il reste tout de même de nombreux sinistrés en attente.

Parmi les mesures qui seront implantées, il sera désormais possible d'obtenir de l'aide sans attendre le permis de construction de la municipalité et plusieurs contre-vérifications qui retardaient le versement seront soit remises à la fin du processus ou carrément éliminées.

Ainsi, Martin Coiteux promet que les sinistrés recevront désormais 85 pour cent de l'aide à laquelle ils ont droit en un mois et demi, alors que les sinistrés du printemps dernier ont dû attendre quatre mois, en moyenne, pour n'obtenir que la moitié des montants attendus.

Le ministère entend aussi simplifier et clarifier ses communications — tant auprès des municipalités que des sinistrés — et réduire l'ensemble de la documentation requise.

Le ministre a fait valoir que Québec reçoit, bon an mal an, environ 1000 demandes d'aide financière pour des sinistres divers. Les inondations de l'an dernier ont entraîné un peu plus de 6000 demandes et ont forcé la mise en place de multiples mesures d'urgence pour pallier aux besoins.

Québec annonce d'ailleurs que le programme temporaire d'aide financière mis sur pied l'an dernier, qui bonifiait considérablement les sommes allouées et les critères d'admissibilité, devient maintenant permanent.

Le dernier budget Leitao ajoute par ailleurs près de 10 millions $ par année pour les quatre prochaines années à l'enveloppe existante de 50 millions $ destinée à la préparation aux grands sinistres, sommes notamment destinées à la mise en place de plans d'urgence dans les municipalités et à la mise à jour de la cartographie des zones inondables.

Le ministère de la Sécurité publique ajoute également 30 personnes en sécurité civile qui seront déployées sur le territoire pour oeuvrer à la préparation et à l'intervention en cas de grands sinistres.

Tel que promis, le gouvernement a aussi déjà commencé à former des fonctionnaires d'autres ministères qui seront disponibles pour venir prêter main-forte à la sécurité civile lors de sinistres. Le ministère des Affaires municipales en a ainsi formé une quarantaine et le ministère du Travail une vingtaine et d'autres ministères doivent en faire autant dans les mois à venir.

