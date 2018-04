Cette maison à louer est un vrai parc d’attractions... fascinante!

Cette maison de 435 600 pieds carrés est tout simplement hallucinante avec ses 13 chambres à coucher et 11 salles de bain pouvant accueillir pas moins de 45 invités.

Au programme: aqua ballade, glissades d'eau, laser tag, cinéma sur le thème de Jumanji et bien plus encore. Voici cette petite merveille du genre située en Floride qu'il est possible de louer sur The Great Escape Estate.

Forcément ce n'est pas donné! Une nuit passée dans cet ovni vous coûtera la coquette somme de 1631 $ canadiens.

Les chambres semblent directement sorties d'une aile de Toys R Us . Certaines sont le thème du Monopoly, du scrabble ou encore de Pictionary.

Pas besoin de sortir de la demeure pour s'amuser, tout ici est à disposition. Voilà autant d'activités pour vous garder occupés. Il est possible de jouer au volleyball, basketball, canoé, et même faire du pédalo...!

Il y a de la place pour nourrir tout le monde, de la cuisine principale, à la cuisine extérieure comprenant des réfrigérateurs, des fours, grills et tout pour cuisiner sans limite.

Et que dire de l'arcade de jeux? À vous PlayStation, X-Box, salles de karaoké.

Envie d'avoir du fun sans sortir de chez vous? C'est ici que ça se passe!