Qui n'aime pas une bonne histoire de fantôme pour se donner une bonne frousse?

Qu'on y croit ou pas, la Toile pullule d'histoires à faire froid dans le dos. Invariablement, on a toujours quelqu'un dans notre entourage qui s'amuse à faire peur au moins brave de la bande et qui ressasse les récits les plus effrayants.

Si vous êtes cette agréable personne dans votre groupe d'amis, vous serez ravis par ces cinq histoires de fantôme qui circulent sur les réseaux sociaux. Si vous évitez les films d'horreur comme la peste, votre sommeil pourrait être troublé...

1. Un appartement hanté par le fantôme d'un petit garçon

Qui dit histoire de fantôme, dit Dear David. En plein coeur de New York, Adam Ellis croit fermement partager son intimité avec un fantôme, Dear David. Hanté depuis la nuit du 7 août, Ellis relate chaque évènement paranormal sur son compte Twitter.

Le petit garçon, défiguré en raison d'un accident, aurait commencé par visiter Ellis dans ses rêves. Au courant des semaines, les chats ont commencé a adopter des comportements étranges, des bruits non identifiés se sont fait entendre et des objets ont inexplicablement commencé à bouger, laissant croire à un phénomène paranormal.

Les dernières images partagées sur son compte sont particulièrement perturbantes.

The next one was worse. In the next photo, he's staring right at the camera. pic.twitter.com/WhmuAr9DcQ — Adam Ellis (@moby_dickhead) 13 décembre 2017

2. Une école hantée?

Véridiques ou pas, les vidéos partagées par l'école Deerpark en Irlande sont assez dérangeantes pour vous voler quelques minutes de sommeil.

Partagée sur la page Facebook de la plus vieille école construite au pays, une vidéo enregistrée par les caméras de surveillance durant la nuit laisse voir une porte claquer, une rangée de casiers trembler et un panneau s'envoler. Ceci serait arrivé au courant de la nuit du 1er octobre dernier. Peu avant une soirée d'Halloween, donc...

Beaucoup d'internautes ont mis en doute la véracité des vidéos, ce qui a amené le site Snopes à vérifier la chose et à décréter qu'il s'agissait bel et bien d'une fausse vidéo.

3. Le compte Twitter le plus étrange de l'année

Le compte Twitter Teletubbies Updates ne parle définitivement pas des relations entre Lala, Po et Tinky-Winky. Dave alimente le compte Twitter depuis 2017.

Celui-ci a une femme et trois enfants. Si les premiers tweets parlent de ses émotions, la chose a rapidement dégénéré. Selon le compte Twitter, sa femme l'aurait trompé et tout a dérapé.

Encore une fois, la véracité des informations véhiculées par ce compte sont douteuses. Plusieurs fois fermé, Teletubbies Updates renaît de ses cendres pour terroriser ses abonnés.

death doesn't exist to me — Teletubbies Updates (@TeletubbieUpdat) 3 février 2018

«La mort n'existe pas pour moi.»

that's not what you told her. why must you lie. they're dead. im dead. who are you. how are you doing this. tell me. tell me. tell me. tell me. — Teletubbies Updates (@TeletubbieUpdat) 3 février 2018

«Ce n'est pas ce que tu lui as dit. Pourquoi dois-tu mentir? Ils sont morts. Je suis mort. Qui es-tu. Comment faites-vous cela. Dîtes-moi. Dîtes-moi. Dîtes-moi. Dîtes-moi.»

i killed them all — Teletubbies Updates (@TeletubbieUpdat) 5 décembre 2017

«Je les ai tous tués.»

4. Celle qui devait garder le chien de sa voisine

Vous savez ce qu'on ressent durant un film d'horreur, quand on veut crier aux acteurs de courir avant que les démons ne se rapprochent? C'est aussi ce qu'on ressent en lisant cette série de tweets.

L'utilisatrice @Iustforlove (Ryan) pensait qu'elle avait gagné le gros lot lorsque sa voisine lui a demandé de garder son chien en échange de 40 $ par jour alors qu'elle était absente durant cinq jours. Les choses se sont envenimées lorsqu'elle a constaté que la maison semblait hantée. Des ongles sous le lit aux bruits étranges, tout y passe dans cette histoire de phénomènes paranormaux.

as I was literally about to enter the room I swear on my life I heard something in that vent. pic.twitter.com/ARM2HlAY0f — ryan :$ (@Iustforlove) 16 août 2017

«Lorsque j'allais rentrer dans la pièce, je le jure sur ma vie, j'ai entendu quelque chose provenant de la ventilation.»

same dot on the vacuum demon shape shifting pic.twitter.com/PRNXfZMNxP — dakota (@d_schmiedt) 16 août 2017

the dog keeps circling the locked basement door pic.twitter.com/5fhcSgK7i5 — ryan :$ (@Iustforlove) 16 août 2017

«Le chien n'arrête pas de tourner autour de la porte barrée du sous-sol.»

- there are nails under the bed pic.twitter.com/xMlHNyeFrf — ryan :$ (@Iustforlove) 16 août 2017

« Il y a des ongles sous le lit.»

5. Une femme de ménage qui... sort de l'ordinaire

Une jeune fille a raconté en plus de 100 tweets l'histoire de sa maison qui est devenue hantée après que ces parents eurent engagé une aide domestique.

Le comportement de la dame était étrange dès son arrivée.

Au fil de l'histoire, on apprend que l'arrivante faisait de la magie noire.

should i make a ghost thread about all the recent things that has been happening to me @ my house? — i, a nonintellectual public (@thedsbr) 19 juillet 2017

"Est-ce que je devrais faire une histoire avec ce qui arrive récemment dans ma maison?"

it was also the same time we got a new helper - she was from Indonesia & let's just say she was... unique — i, a nonintellectual public (@thedsbr) 19 juillet 2017

"C'était durant la période où nous avions une nouvelle aide domestique - elle venait d'Indonésie et disons qu'elle était ... unique"

she told me that she missed her husband and her parents at home. & i go, "call them!" ... now this is where it all began — i, a nonintellectual public (@thedsbr) 19 juillet 2017

"Elle m'a raconté que son mari et ses parents à la maison lui manquaient. Alors je lui ai dit "appelle-les"... c'est comme ça que tout a commencé"

next morning, i woke up to her asking me if she can call home and i go "yeah of course". she then called excitedly, — i, a nonintellectual public (@thedsbr) 19 juillet 2017

Le lendemain matin, à mon réveil, elle me demande si elle peut appeler à la maison et je lui dis "oui bien sûr". Elle a ensuite appelé avec enthousiasme."

she passed the phone to me first & i was surprised cos it was her neighbour that picked it up. so i asked for the husband. — i, a nonintellectual public (@thedsbr) 19 juillet 2017

"Elle m'a passé le téléphone et j'ai été surprise car c'était son voisin qui avait répondu. Donc j'ai demandé son mari."

HOOOO I WAS SHOOK the neighbour went quietly,



"mbak, she have no husband and her parents died 10 years ago." pic.twitter.com/dTOBiOW3ik — i, a nonintellectual public (@thedsbr) 19 juillet 2017

"HOOOO j'ai été surprise, le voisin m'a dit tranquillement, "mbak, elle n'a pas de mari et ses parents sont morts il y a 10 ans."

Celle-ci refusait de manger, de parler, éteignait le wifi de la maison sans arrêt, elle observait aussi les habitants dormir.

so, i sat up from my bed to face a pair of red eyes staring at me from my door. (previously closed, mind you, now open). — i, a nonintellectual public (@thedsbr) 19 juillet 2017

"Alors, je me suis assise dans mon lit pour faire face à une paire d'yeux rouges qui me regardent depuis ma porte. (précédemment fermé, attention, maintenant ouverte)."

until i turned my head to my door again only to see the damn pair of red eyes at the foot of my bed. just staring. at. me. — i, a nonintellectual public (@thedsbr) 19 juillet 2017

"Jusqu'à ce que je me retourne à nouveau vers ma porte pour voir la paire d'yeux rouges au pied de mon lit. Qui. me. regardait."

Les évènements prennent une tournure encore plus étrange au fils des jours. La soeur de la famille a même photographié une apparition à la fenêtre de leur demeure. Rien de bien rassurant...

& in one of her videos, she managed to capture a scary white thing outside my room's window??? pic.twitter.com/w68dSyzRll — i, a nonintellectual public (@thedsbr) 19 juillet 2017

L'histoire est agrémentée de vidéos si vous désirez une bonne frousse.

& when i looked back at one of the videos, i realised there was a sound (going "aaah") that doesnt belong to anyone visible (per se) pic.twitter.com/YTp2L4EycT — i, a nonintellectual public (@thedsbr) 19 juillet 2017

Alors, envie d'aller acheter un Ouija?