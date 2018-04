Le coup d'envoi des travaux de construction du Réseau express métropolitain (REM), le futur train de la Caisse de dépôt et placement du Québec, a été donné, jeudi après-midi, à Montréal.

L'événement a été souligné en grande pompe au cours d'une conférence de presse à laquelle participaient tous les acteurs concernés, comme le premier ministre Philippe Couillard, le président et chef de la direction de la Caisse, Michael Sabia, ainsi que des membres des consortiums retenus.

Ce projet de 6,3 milliards $ piloté par CDPQ Infra, la filiale de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), devrait entrer en service en 2021.

Il a été confirmé lors de la conférence de presse de jeudi que les 212 voitures du REM seront construites en Inde.

Les contrats ne prévoyaient aucune exigence de contenu local, ce qui avait valu des critiques au gouvernement Couillard ainsi qu'à la Caisse. Le REM a également suscité la grogne de certains élus régionaux en raison notamment des privilèges qu'il a obtenus, mais aussi du manque de transparence et des risques d'explosion des coûts pour les municipalités.

SNC-Lavalin grands projets, Dragados Canada, Groupe Aecon Québec, Pomerleau et EBC ont été retenus pour l'ingénierie, l'approvisionnement et la construction des infrastructures. Deux participants se joindront à l'équipe: SNC Lavalin inc. et Aecom consultants.

Pour la fourniture du matériel roulant, des systèmes et services d'exploitation et de maintenance, le consortium retenu est formé d'Alstom transport Canada et SNC-Lavalin O & M.

Le géant français du matériel roulant a par ailleurs annoncé l'implantation à Montréal d'un centre d'expertise, qui devrait compter près de 100 professionnels.