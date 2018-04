Le gouvernement Couillard a nié, jeudi, s'être ingéré politiquement dans les décisions de la Caisse de dépôt pour prolonger son Réseau express métropolitain (REM) dans l'ouest de l'île de Montréal.

L'opposition péquiste a baptisé les éventuelles stations du REM de Leitao, Coiteux et Kelley, du nom des ministres libéraux qui représentent les circonscriptions où passera le train léger dans le secteur visé.

Le chef péquiste Jean-François Lisée a rappelé un article de La Presse qui faisait état des interventions des ministres Carlos Leitao, Martin Coiteux et Geoffrey Kelley afin que le REM se rende plus loin que Dorval, comme ce qui était prévu dans la première ébauche du projet.

Le Parti québécois fait valoir que le coût, à 1,4 milliard $, est plus élevé que ce que l'achalandage justifie pour l'antenne du REM qui couvrira ce secteur, alors qu'un système rapide par bus (SRB) ou un tramway aurait été plus approprié et aurait coûté 10 fois moins cher.

"Ça leur fait énormément mal (aux libéraux) qu'on revienne sur le fait qu'il y a eu une décision politique (...) pour ces dépenses et quand je dis entre 1 milliard $ et 1,4 milliard $, c'est que la Caisse n'a jamais donné d'évaluation du coût de cette antenne", a affirmé M. Lisée dans une conférence de presse en matinée à l'Assemblée nationale.

L'opposition a établi des comparatifs de prix. Le futur prolongement de la ligne bleue du métro de Montréal, qui a été annoncé cette semaine au coût de 3,9 milliards $, reviendrait à 35 000 $ par passager par jour, tandis que le REM sur cette antenne reviendrait à 60 000 $ par passager par jour.

"Comment (le premier ministre) peut-il justifier que cette ligne de l'ouest va coûter deux fois plus cher que la ligne bleue et 10 fois plus cher que le SRB Pie-IX (un autre projet, sur le boulevard Pie-IX à Montréal) pour une desserte où il n'y a pas assez d'achalandage?" a demandé M. Lisée, qui qualifie la future antenne du REM de "ligne rouge" - la couleur qu'on associe aux libéraux.

Cependant, le premier ministre Philippe Couillard a balayé les prétentions de son adversaire péquiste. "Ce n'est tout simplement pas vrai, a-t-il déclaré. Ce n'est tout simplement pas vrai qu'on applique des critères de ce type-là."

Il a affirmé que plusieurs organismes ont recommandé de pousser plus loin le transport en commun dans l'ouest de l'île.

