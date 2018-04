Quels seront les «meilleurs pires» films et acteurs des Aurore cette année?

Après les fleurs, le pot : alors que Québec Cinéma dévoilait mardi les finalistes de son 20e gala annuel, qui récompense la crème de la crème du cinéma d'ici, l'équipe d'Infoman a rappliqué, jeudi, en divulguant son propre tableau d'honneur. Celui du «meilleur du pire», salué par la toujours décapante cérémonie des Aurore.

Pour une 12e année, le jeudi 26 avril prochain, à 19h30 (en rediffusion le 29 avril, à 22h55), Jean-René Dufort, assisté de ses comparses Chantal Lamarre, MC Gilles et Pierre Brassard, remettront donc à nouveau une douzaine de trophées en forme de ronds de poêle, rappelant le calvaire de la petite Aurore du long-métrage du même nom, dans un épisode spécial d'Infoman.

Au total, une trentaine d'œuvres de qualité discutable, selon les troupes d'Infoman, se retrouvent citées dans l'une ou l'autre des catégories des Aurore, qui soulignent notamment la Meilleure pire réplique (le prix «La farmes-tu ta yeule?»), la Meilleure fausse bonne idée (le prix «Hon t'aurais pas dû») et le Film le plus déprimant (le prix «Ça va pas fort»).

De père en flic 2, Goon 2, Innocent et Le trip à trois concourent pour le non-prestigieux titre du Meilleur pire film de l'année.

Changement pour cette édition 2018 : on a éliminé les distinctions de genre pour le prix «Liquid Paper», qui «célèbre» les rôles que des acteurs devraient rayer de leur curriculum vitae.

«Les acteurs hommes ou femmes, non binaires, pangenres ou queer neutres pourront y aspirer sans crainte de discrimination», a laissé savoir l'équipe d'Infoman dans un communiqué. Un brin d'ironie, ici?

Quoi qu'il en soit, les «chanceux» et «chanceuses» qui aspireront au grand honneur du prix «Liquid Paper» sont Marc-André Grondin pour Goon 2, Louis-José Houde pour De père en flic 2, Martin Matte pour Le trip à trois, Mariana Mazza pour Bon Cop Bad Cop 2, Sophie Nélisse pour Et au pire on se mariera, et toute la distribution d'Innocent. Qui aura le courage de se présenter aux Aurore pour aller cueillir sa précieuse statuette?

L'Académie, ou jury des Aurore, est composé de cinq critiques du septième art émérites, et à l'œil affuté, soit Michel Coulombe d'ICI Radio-Canada Première, Manon Dumais du Devoir, Brendan Kelly de The Gazette, Marc-André Lussier de La Presse+ et Odile Tremblay du Devoir.

L'an dernier, les Aurore, regardés par une moyenne de 900 000 téléspectateurs au total, avaient consacré Nitro Rush, Meilleur pire film, et Guillaume Lemay-Thivierge avait obtenu le prix «Liquid Paper» masculin pour sa prestation dans ce même projet. Hélène Bourgeois-Leclerc avait été sacrée Meilleure pire actrice pour Votez Bougon.

