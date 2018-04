Jusqu'au 15 avril, Place Ste-Foy accueille, pour la première fois dans la province, l'entreprise canadienne Fleurs de Villes et son exposition Mannequins en fleurs. Avez-vous vu ces robes faites de milliers de fleurs fraîches?

Ce passage à Québec est le tout premier arrêt de la tournée pancanadienne de l'événement. L'exposition d'une durée de cinq jours présente les créations originales et éphémères de 14 fleuristes de la région de Québec et des environs, qui ont relevé le défi de fabriquer sur mesure une robe entièrement faite de fleurs et de feuillages en mariant le design de mode et l'art floral.

« Les fleurs rendent les gens heureux. L'an dernier, lors de notre première tournée, nous avons tout de suite remarqué que le public était attiré par les fleurs : par leur odeur, leurs couleurs vives, leur éblouissement », a lancé la cofondatrice de Fleurs de Villes, Karen Marshall.

Les fleuristes locaux en vedette

Jumelé à une marque du commerce de détail, chaque fleuriste a réalisé en quelques heures seulement une pièce inspirée de la mode, entièrement confectionnée à partir de délicates fleurs fraîches.

Parmi les robes primées lors de la soirée de lancement, mercredi, le premier prix a été décerné à Élysée Fleurs, pour sa robe inspirée d'une création haute couture portée par Céline Dion. Tandis que le Centre de formation professionnelle Fierbourg, de Québec, s'est distingué en récoltant le prix pour la robe la plus réaliste.

En tout, ce sont plus de 90 fleuristes qui participeront aux six expositions qui forment la tournée pancanadienne ce printemps. « Nous tissons des liens dans chacune des villes où se tiennent nos expositions : nous travaillons avec les meilleurs fleuristes, designers et floriculteurs locaux », indique pour sa part Tina Barkley, une experte de l'art de vivre à Vancouver et cofondatrice de Fleurs de Villes.

Fondée en 2015 à Vancouver, Fleurs de Villes souhaite faire découvrir l'art floral de haut calibre en mettant en valeur le talent des meilleurs fleuristes canadiens et en présentant au public d'éblouissantes compositions florales. L'entreprise a d'ailleurs reçu un prix pour le meilleur événement de design et art de vivre.

Vote du public

Jusqu'à dimanche, le public est invité à observer les œuvres sous toutes leurs coutures qui prennent place dans la cour centrale de Place Ste-Foy, à les photographier, puis à voter pour leur mannequin favori.

Des bouquets de fleurs fraîches et autres accessoires floraux sont également en vente dans le petit marché installé pour l'occasion.

Tournée pancanadienne

Cinq autres centres commerciaux accueilleront l'événement Fleurs de Villes ce printemps : Bayshore à Ottawa (du 18 au 22 avril), Vaughan Mills à Toronto (du 19 au 23 avril), Metropolis at Metrotown à Vancouver (du 2 au 6 mai), Southgate Center à Edmonton (du 30 mai au 3 juin), ainsi que CrossIron Mills à Calgary (du 31 mai au 4 juin).

Pour voir toutes les photos de la soirée de lancement à Québec

