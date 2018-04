En l'honneur du mariage royal, sur le site du magasin britannique Etsy, un utilisateur nommé ModernChintz a publié une plaque commémorative mettant en vedette les visages du prince Harry et Meghan Markle. Cependant, le magasin semble s'être trompé sur un détail très important, confondant le chanteur britannique et homme roux Ed Sheeran en tant que fiancé célèbre de Markle.

L'assiette - qui se vend à 46,26 $ - ressemble donc à un gag. Mais est-ce voulu? Les opinions diffèrent. Il est difficile de croire que le magasin pourrait mélanger ces personnages célèbres, d'autant plus qu'il vend d'autres assiettes commémoratives avec des images correctes de Harry.

Néanmoins, la description du produit donne l'impression que le magasin n'est pas au courant de son erreur, ou qu'il essaie de nous faire marcher!

«Célébrez le mariage de l'année avec cette magnifique assiette en porcelaine représentant le Prince Harry et Meghan Markle», lit-on. «Cette assiette ne manquera pas de nous donner le sourire et d'évoquer la fierté du couple le plus chéri de notre pays.»

Ce montage hilarant est rapidement devenu viral sur Twitter. Les utilisateurs ne se sont pas empêchés d'en rire.

My favorite thing on the internet today is this non-ironic plate that honors the upcoming nuptials of @edsheeran and Meghan Markle. https://t.co/8mM94us3OP pic.twitter.com/6fyBMLcFcc — Tess Thomas (@tessjthomas) 27 mars 2018



«La chose que j'ai préféré voir aujourd'hui sur internet est l'assiette non ironique qui honore les noces à venir de Ed Sheeran et Meghan Markle.»

When you only had one job to do and dit it wrong 😀 — Salomon Johannes Scheepers (@SalomonJohanne1) 10 avril 2018

«Quand tu as un seul travail à faire et que tu le fais mal.»

Ce texte initialement publié sur le HuffPost Canada a été traduit de l'anglais.