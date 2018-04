Les demi-finales des Francouvertes débutent la semaine prochaine

Les demi-finales de la 22e édition des Francouvertes se tiendront les 16, 17 et 18 avril prochains au Lion d'Or de Montréal.

Jay Scøtt X Smitty Bacalley, Laura Babin, CRABE, Lou-Adriane Cassidy, Gabriel Bouchard, Sam Faye et D-Track, Mort Rose, LaF et zouz sont les neuf demi-finalistes de cette année et courent ainsi la chance de remporter plusieurs prix parmi lesquels figurent des bourses, des résidences de création, des occasions de se produire en spectacle et des heures de studio et de formation. Trois participants par soir monteront sur scène lors des demi-finales.

Le jury de cette année est composé de Benoit Poirier (CISM), Camille Guitton (Osheaga), Guillaume Moffet (Spotify), Louis-Philippe Labrèche (Le Canal Auditif), Steve Jolin (Disques 7ième Ciel), Valérie Thérien (Voir) et Widney Bonfils (SOCAN).

Des billets pour chacune des soirées sont encore disponibles au coût de 10$ à l'entrée, ou 10$ plus les frais additionnels en ligne.

La finale des Francouvertes se tiendra le 7 mai prochain au Club Soda de Montréal.