Le géant canadien de la lunette en ligne Clearly s'impose enfin chez nous après 18 ans d'existence. Il était temps! Première porte-parole québécoise : Anouk Meunier, un service à la clientèle bilingue et des promos pas mal alléchantes pour taper dans l'oeil des Québécois.

Leur but : démocratiser la lunette en ligne dans la province, là où les ventes sur le web ne sont pas encore au rendez-vous par rapport à celles en lunetteries.

Clearly pense être en mesure de relever le défi en offrant des dizaines de styles de lunettes à partir de 50$ et de bonne qualité.

Leurs collections maison comprennent majoritairement des classiques, mais aussi quelques modèles funky. On note dans la plus récente ligne une prédominance de l'acétate et quelques touches tendance de métal disponibles dans pas mal toutes les formes et coloris inimaginables (il y a même du lilas), sans oublier une paire de solaires façon Matrix (comme celle de Kendall Jenner), ou autrement dit, la lunette de l'heure.

Quelques marques plus connues, telles que Ray-Ban ou Kenzo, sont aussi offertes sur leur site. Pour les différencier des montures maison, il ne suffit que de regarder le prix. Ce qui se détaille en haut de 120$ est rarement signé Clearly. Et restez à l'affût des promotions. Il n'est pas rare que l'entreprise propose des 2 pour 1.

Autre attrait majeur de la marque : pour chaque paire vendue, Clearly s'engage à offrir une monture à une personne dans le besoin.

Pour info Fondé en 2000 à Vancouver, le lunetier Clearly est le vendeur numéro 1 de lunettes en ligne au Canada et le troisième au monde.

