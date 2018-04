Khloé Kardashian a accouché d'une petite fille

Khloé Kardashian a donné naissance ce mercredi 12 avril à une petite fille, indique le tabloïd américain TMZ. La benjamine de la famille Kardashian était enceinte de son premier enfant, avec le basketteur Tristan Thompson.

Khloé Kardashian avait confirmé les rumeurs sur sa grossesse au mois de décembre 2017. "Mon plus beau rêve se réalise! J'attends cela depuis si longtemps", s'était réjouie la jeune femme, en dévoilant une photo de son ventre rebondi.

Elle avait ensuite dévoilé le sexe de son bébé dans la télé-réalité consacrée à sa famille "Keeping up with the Kardashians", avant d'organiser une fête prénatale dont les photos avaient été diffusées sur ses réseaux sociaux et ceux de sa famille.

Quelques années plus tôt, la jeune femme, alors mariée avec le basketteur Lamar Odom, s'était confiée sur ses difficultés à avoir un enfant. Elle avait cependant démenti avoir recours à une aide médicale. "Si je suivais un traitement pour la fertilité, je le dirais au monde entier. Le fait d'en avoir besoin est tellement douloureux et décourageant pour les femmes", a-t-elle confié. Selon TMZ, la jeune femme aurait conçu son premier enfant naturellement.

Voir aussi: