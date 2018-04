5 adresses beauté à visiter ce printemps à Québec et dans Charlevoix

Au printemps, le teint est souvent terne et la peau fatiguée des écarts de température et du manque de lumière. On a donc besoin de la stimuler et de la « réveiller » avec un soin en institut qui lui redonnera de l'éclat. Exfoliation, masque, peeling, photothérapie : vers quel soin facial se tourner ? Devant la multitude de soins offerts, nous avons visité plusieurs centres de beauté, spas et instituts ces dernières semaines à Québec et dans Charlevoix. Voici nos coups de cœur de la saison.

La photothérapie chez Nathalie Gauthier soins esthétiques spécialisés

Bien que le principe de la photothérapie ne soit pas nouveau, son utilisation appliquée à un soin facial est encore méconnue au Québec. Or, le Max +, l'appareil commercialisé par Jennifer Brodeur, - la célèbre esthéticienne montréalaise qui prend soin du teint d'Oprah et de Michelle Obama -, permet un traitement tout à fait naturel des différents problèmes cutanés grâce à ses longueurs d'ondes de lumières DEL. Il permet aussi de retrouver de l'éclat en boostant l'épiderme, en cette fin d'hiver qui manque de soleil. Qui aurait cru que de simples lumières pourraient venir à bout de boutons, de rougeurs et de taches pigmentaires ?

On a testé : nous avons essayé ce soin à la clinique Nathalie Gauthier. À la fois relaxant et stimulant, le soin de photothérapie est notre coup de cœur de la saison. Après quatre séances, nous avons pu remarquer que les rougeurs et imperfections étaient grandement atténuées. Coût : 65 $ par séance ou 240 $ pour 4 séances. Nathalie Gauthier soins esthétiques spécialisés, 3125, rue Flaubert, local 202, Québec

Un nouveau soin peeling chez Institut Divas & cie

Besoin d'un nettoyage en profondeur? Direction Institut Divas et cie qui propose depuis peu de temps le peeling glycolique et lactique de Bioelements. Suivant une série d'étapes alternant l'exfoliation et l'hydratation, ce peeling offre la plus haute concentration d'acides permis pour être travaillé par des esthéticiennes, soit 30%. Ce qui le caractérise : contrairement à d'autres marques, ce soin est fait en douceur, sans la peau qui pèle ou qui irrite. Il convient toutefois de ne pas s'exposer au soleil après une séance.

À noter que l'on retrouve également chez Divas & cie un autre soin chouchou : le soin facial à l'oxygène, réalisé avec les produits cosméceutiques Luzern. Ce soin prisé par les clientes offre une véritable bouffée d'air frais pour l'épiderme. Il est aussi prisé en ce changement de saison.

On a testé : le peeling permet de faire peau nette, rapidement, même en une seule séance. À noter que le traitement peut légèrement tirailler et rougir les épidermes les plus sensibles (comme le nôtre!), mais le tout est redevenu à la normale dès la fin du soin. 65 $ pour un soin express et 115 $ pour le soin régulier. Institut Divas & cie, 2815 chemin des Quatre-Bourgeois, local 206, Québec

Un facial performant au Spa Infinima

Le printemps est la saison du grand ménage! Vous êtes plus classique? Offrez-vous un soin visage complet qui comprend un nettoyage en profondeur, une exfoliation, l'extraction de comédons, l'application d'un sérum, un massage, un masque qui agit en profondeur et une crème visage. Bien que cette méthode semble plus conventionnelle, elle demeure parmi les plus efficaces, surtout lorsqu'elle est adaptée à chaque type de peau. L'esthéticienne du Spa Infinima fait d'abord une minutieuse analyse de peau et personnalise le soin en fonction des besoins de chaque client et du résultat souhaité. Spa Infinima, 2972, chemin Sainte-Foy, Québec

Vous avez envie d'essayer le soin à l'oxygène ? Il est aussi offert chez Infinima, formulé à partir d'actifs biologiques et d'ingrédients cosméceutiques.

On a testé : nous avons opté pour le soin classique performant lors d'un forfait comprenant également un enveloppement et une séance au hammam. Ce soin est idéal pour les peaux sans problèmes particuliers et permet d'évacuer les toxines accumulées durant la saison froide. Efficace, il est aussi l'un des plus accessibles. 95 $

Les masques de collagène chez Bloomi

Votre peau est déshydratée ? Découvrez la tendance du « masking » ou de la superposition de masques de beauté, offerte chez Bloomi. Les masques de la marque Knesko auraient d'ailleurs séduit la célèbre famille Kardashian, raconte-t-on. Ses deux masques naturels au collagène sont formulés à partir d'or colloïdal et de poudre de diamant qui restaurent l'hydratation, uniformisent le grain de peau et resserrent les pores. Ces masques pour le visage, le cou et/ou les yeux peuvent être utilisés à la maison ou en soin dans un institut de beauté. Bloomi, 507, rue Saint-Joseph Est, Québec

On a testé : offert en primeur chez Bloomi, soins biologiques, ce soin est idéal pour les peaux sèches ou déshydratées. C'est un petit luxe à s'offrir pour nourrir son épiderme et le gorger de collagène. Après une seule séance, notre peau était plus souple et semblait réhydratée. 150 $.

Les soins cocooning au spa nordique Le Germain

Combiner une visite au spa et un séjour dans un lieu de villégiature, voilà une formule à laquelle on adhère! Au printemps, la nature s'éveille dans Charlevoix. C'est le moment de s'évader et de séjourner à l'hôtel Le Germain Charlevoix, afin d'expérimenter les soins esthétiques offerts au spa nordique Le Germain, l'un des plus beaux de la région. On s'offre un soin facial personnalisé (avec les produits Payot ou Valmont), après avoir profité de l'expérience thermale dans un cadre des plus enchanteurs. Au programme du séjour: spa, yoga, bonne bouffe et plein air : de quoi nous redonner bonne mine! Spa nordique Le Germain, 50, rue de la Ferme, Baie-Saint-Paul

On a testé : le soin facial Payot est à la fois doux, hydratant et raffermissant. Ajouté à la thermothérapie, la demi-journée de détente fait un bien immense. 145 $ pour le soin régulier.