Une nouvelle adresse pour la griffe canadienne Éditions de Robes (adorée des stars) emmenée par Julie Pesant et Michel Lepage. La marque qui a vu le jour en 2012 sur la rue Saint-Viateur en a parcouru du chemin en 6 années!

Fini la rue Saint-Viateur, la boutique principale (sans oublier la 2e adresse de la rue Crescent) se trouve désormais à l'ancienne adresse de Tavan & Mitto sur le boulevard Saint-Laurent où sont désormais réunis l'espace boutique et l'atelier de couture de la marque. ÉDR produira dorénavant une partie de leurs collections en boutique.

Ouvert depuis mars 2018, l'espace de 2000 pieds carrés sur deux étages abrite les créations uniques d'ÉDR – imaginées et fabriquées à Montréal – ainsi que des collections internationales pour compléter l'assortiment en boutique, sans oublier des pièces griffées vintage de renom.

Ces modèles à la fois minimalistes et chics signés ÉDR pensés par Julie Pesant n'ont pas d'égal pour magnifier la silhouette. Lignes et coutures, tout est pensé pour valoriser le corps des femmes - et de toutes les morphologies. Pas étonnant que grand nombre de nos célébrités québécoises s'habillent ici, pas un tapis rouge sans une foule de stars vêtues de la marque montréalaise.

Photo: Julie Pesant et son fils

Autre argument (de taille), les prix sont accessibles pour ces modèles haut de gamme qui peuvent être retouchés à tout instant à la boutique comme à l'époque des salons de couture.

« Tout ce que j'aime et j'apprécie, je l'applique dans la marque, tant au niveau émotionnel que rationnel. » - Julie Pesant. ​​​​​​

À propos de Julie Pesant

Julie Pesant a sillonné le monde entier avant de lancer Éditions de Robes. Elle était alors vice-présidente design, développement de produit et intégrité chez Jacob – aiguisant son sens infaillible du style aux quatre coins du monde. Grâce à une expertise exceptionnelle, des années de recherche, un instinct fou et un goût infaillible, Julie l'éditrice donne naissance à des robes uniques et exclusives plébiscitées par toutes les femmes.

À propos de Michel Lepage

Michel Lepage est un as de la mise en scène commerciale et un professionnel chevronné dans le domaine du marketing. Descendant de trois générations de commerçants, il œuvre depuis toujours dans le commerce de détail. Ayant commencé sa carrière comme étalagiste, son audace, sa créativité et son sens de l'innovation l'ont conduit des coulisses jusqu'aux bureaux de direction de grands magasins comme Holt Renfrew et Ogilvy.

Pour voir les photos de la soirée dans la galerie ci-dessous