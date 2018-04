Trump prévient la Russie que des missiles frapperont bientôt la Syrie

Le président Donald Trump a prévenu mercredi que les missiles "s'en viennent", après que la Russie eut mis les États-Unis en garde contre d'éventuelles frappes militaires en Syrie en réplique à une présumée attaque chimique qui a fait une quarantaine de morts.

M. Trump a lancé sur Twitter que "la Russie a promis d'abattre tous les missiles tirés en direction de la Syrie". Il prévient alors Moscou de se "préparer" parce que les missiles s'en viennent, "tout beaux, tout nouveaux et intelligents!"

Il ajoute que la Russie ne devrait pas se ranger derrière un "animal" (le président syrien Bachar el-Assad, NDLR) qui "prend plaisir" à tuer son peuple avec des attaques chimiques.

M. Trump n'a pas fourni plus de détails ou précisé si les missiles seront américains.

Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and "smart!" You shouldn't be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it!

Our relationship with Russia is worse now than it has ever been, and that includes the Cold War. There is no reason for this. Russia needs us to help with their economy, something that would be very easy to do, and we need all nations to work together. Stop the arms race?