Le festival gastronomique Québec Exquis! prend de l’ampleur

La ville de Québec est-elle épicurienne et gourmande ? Assurément, répondent les organisateurs du festival Québec Exquis!, qui promettent une programmation plus diversifiée pour cette 8e édition qui se déroulera du 17 au 29 avril.

Redécouvrir Québec par sa gastronomie, voilà ce que propose le festival Québec Exquis! qui invite non seulement les résidents, mais aussi tous les Québécois à y participer. « C'est la première année que nous faisons une campagne promotionnelle à l'extérieur de Québec. Nous grandissons et c'est tant mieux! », s'exclame Vincent Lafortune, président et fondateur de l'événement. Le festival est d'ailleurs finaliste pour le meilleur événement culinaire de la province aux Lauriers de la gastronomie.

Après avoir attiré 25 000 visiteurs l'an dernier, Québec Exquis! vise cette année le cap des 30 000 en augmentant le nombre de restaurants participants et en ajoutant une foule d'activités originales à sa programmation.

Courir les restaurants

Épaulé par l'Office du tourisme de Québec et plusieurs établissements hôteliers de Québec, le festival souhaite non seulement faire découvrir aux visiteurs les 25 menus spécialement concoctés pour l'événement, mais aussi les faire sortir et découvrir la ville durant leur séjour. « Les gens voyagent de plus en plus par le ventre. On souhaite qu'ils planifient leur séjour en réservant dans les restaurants, mais aussi qu'ils visitent les commerces de proximité et les marchés », poursuit M. Lafortune.

Le concept demeure néanmoins le même: chaque restaurant est partenaire d'un artisan ou producteur-transformateur de la région et le chef a pour mission de faire découvrir ses produits dans un menu exclusif trois services midi et soir (20$ pour le repas du midi, 40$, 50$ ou 60$ pour le repas du soir, selon les établissements). Un conseil : faites vite pour réserver puisque certains restaurants affichent déjà complet durant les fins de semaine.

Un sommelier d'exception

Cette année, les sommeliers des 25 restaurants participants proposeront un accord avec les vins de la région invitée, le Languedoc. Le festival pourra également compter sur la présence du meilleur sommelier du Québec en 2017, Pier-Alexis Soulière, qui est l'un des deux seuls Québécois à faire partie de la très sélecte Court of Master Sommeliers. Le maître-sommelier animera une dégustation signature au Fairmont Le Château Frontenac, le 26 avril.

« Le Languedoc est une terre de soleil et de grands vins. C'est la plus ancienne région vinicole de France et c'est aussi la région la plus excitante du monde où l'on retrouve parmi les meilleurs jeunes producteurs capables de faire des choses extraordinaires », a-t-il lancé lors du dévoilement de la programmation.

5 nouveautés à ne pas manquer

En plus de la visite dans les restaurants, Québec Exquis!, propose plusieurs activités dans la ville.

Parmi les nouveautés, le volet découvrir invite à visiter des boutiques gourmandes ou des bars sympas dans différentes artères commerciales qui proposent leurs coups de cœur aux visiteurs sous forme de bouchées, de produits locaux ou de cocktails. Amateurs de bières, réservez le 27 avril. La soirée des grands crus de la bière #Millésime2018 vous invite à déguster les bières de 10 microbrasseurs de la région dans un lieu secret de Québec qui sera dévoilé quelques jours avant l'événement. Amenez la marmaille! Une dizaine de restaurants proposeront la promotion «Jeunes gourmands» avec un plat à 15$ pour les moins de 12 ans. Le 21 avril, le marché éphémère au Marché du Vieux-Port mettra en scène les 25 artisans qui présenteront des démonstrations culinaires en plus de faire goûter leurs produits. Enfin, une exposition présentant le travail des 25 photographes finalistes, qui étaient tous jumelés à un duo chef-producteur, est présentée jusqu'au 29 avril dans le corridor public du Centre des congrès de Québec.

Programmation, réservations et menus au quebecexquis.com