Il fraudait des jeunes femmes sur des sites de rencontre

Marc Soulières, 34 ans, est recherché par la police de Longueuil après avoir supposément fraudé plusieurs femmes qu'il rencontrait sur des sites de rencontre.

Soulières établit d'abord un contact avec ses victimes sur ces sites, puis organise un rendez-vous au restaurant. À la fin de la soirée, il soutient vouloir payer mais affirme ne pas avoir son portefeuille. Il offre de leur donner un chèque provenant d'une tierce partie.

Les victimes encaissent le chèque, gardent le montant du resto pour se rembourser et redonnent le reste au suspect. Sauf que le chèque est sans provision et les victimes doivent rembourser la totalité des fonds, apprennent-elles quelques jours plus tard lorsque la banque les appelle.

Soulières aurait fait plus d'une dizaine de victimes jusqu'à maintenant selon le Service de police de l'agglomération de Longueuil, et chaque victime s'est fait frauder pour environ 1000$.

Le suspect pourrait se trouver sur la Rive-Sud ou à Montréal.

Description physique

Homme à la peau blanche

34 ans

1m75 (5'9")

108 kg (235 lb)

Yeux bruns

Cheveux bruns

Parle français