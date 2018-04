Les banques informent mal leurs clients à propos des forfaits

Une enquête réalisée par le groupe Option consommateurs indique que "la plupart" des institutions financières au pays n'informent pas correctement leurs clients au sujet des forfaits bancaires.

L'organisme de défense des droits des consommateurs a révélé les résultats de son enquête, mercredi, au cours d'une conférence de presse à Montréal.

Entre autres résultats, environ 70 pour cent des personnes interviewées se sont dites peu ou très peu informées des forfaits bancaires. Les frais bancaires étaient aussi souvent sous-estimés, de l'ordre de 48 pour cent.

Ce manque d'information apparaît d'autant plus étonnant, selon Option consommateurs, que les institutions financières s'étaient engagées publiquement à offrir des comptes à frais modiques et à bien divulguer l'information à ce sujet. Or, l'information fait souvent défaut, argue le groupe de défense des consommateurs.

Pour les fins de l'enquête, deux représentants se sont rendus dans 27 succursales bancaires à Montréal et Toronto pour poser des questions sur les forfaits. De plus, 100 Canadiens à faible revenu ont été interviewés sur les forfaits et l'organisme a même eu accès à leurs relevés bancaires.