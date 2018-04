Alexandre Champagne rend (encore) hommage à Marilou

Je suis très nostalgique aujourd'hui, parce que c'est le 5e anniversaire de @troisfoisparjour • Je ne regrette pas du tout ma décision d'avoir quitté mon poste, puisque l'entreprise a été bâtie sur un système de valeurs solides et qu'on a jamais fait de compromis sur celles-ci, puis que je l'ai laissée entre bonnes mains et qu'elle continue de prospérer • Marilou, je ne te remercierai jamais assez d'avoir été aussi irréprochable à tous les égards quand on dirigeait notre entreprise • Je t'en dois beaucoup • Les filles, j'ai été enchanté et ravi d'être votre patron, j'ai fait de mon mieux avec les capacités que j'avais et vous m'avez beaucoup apporté • Je vous salue et je vous applaudis pour votre travail remarquable • Longue vie à Trois fois par jour.

A post shared by Alexandre Champagne (@alexandre_champagne) on Apr 10, 2018 at 5:40pm PDT