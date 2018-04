7 produits que les dermatologues ne mettent pas sur leur peau

Si vous avez des problèmes de peau, il est logique de consulter un dermatologue. Mais vous êtes-vous déjà demandé ce qu'ils font eux pour protéger leur peau?

Après tout, les dermatologues sont des professionnels et au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, ils ont souvent tendance à avoir une peau magnifique.

Alors, qu'utilisent-ils exactement? Ou peut-être plus important encore, que n'utilisent-ils pas? Ci-dessous, quatre dermatologues ont révélé les produits et les ingrédients qu'ils évitent au quotidien.

Pour tout ce qui concerne les soins de la peau, ne faites aucun changement drastique sans consulter un dermatologue pour parler de vos besoins et préoccupations individuels.

Voici les sept choses que les dermatologues évitent:

1. La crème solaire en vaporisateur

Les écrans solaires à vaporiser peuvent sembler parfaits pour ceux qui détestent appliquer de la lotion, mais ce produit ne fait pas l'unanimité chez les professionnels.

La Dre Rachel Nazarian du Schweiger Dermatology Group à New York a déclaré qu'elle n'utiliserait jamais de crème solaire à vaporiser sur son visage ou sur son corps. Selon elle, le vaporisateur ne permet pas de fournir une couche assez épaisse pour atteindre le niveau de FPS indiqué sur la bouteille.

"La moitié s'en va dans les airs, à peine l'équivalent d'une goutte d'eau pénètre dans votre peau, vous en respirez la moitié. Ce n'est tout simplement pas la bonne façon d'obtenir une bonne couverture ", a-t-elle expliqué, notant qu'elle autorise certaines exceptions. "Si vous avez un enfant qui ne reste pas immobile, c'est acceptable. Mais aucun dermatologue qui se respecte ne pourrait utiliser un écran solaire à vaporiser".

Le Dr Kenneth Mark, dermatologue certifié, a déclaré que certaines personnes peuvent trouver un écran solaire à vaporiser pratique pour couvrir les bras, les jambes, la poitrine et le dos, mais il a convenu qu'il ne les utiliserait pas pour son visage.

2. Les huiles de bronzage

Pour ceux qui aiment s'enduire d'huile et se laisser dorer au soleil (à éviter), voici quelques mauvaises nouvelles. Mark a déclaré qu'il n'utiliserait jamais d'huiles de bronzage, car les huiles contiennent souvent de faibles niveaux de FPS.

"Ce n'est pas un écran solaire assez bon, et en plus, les huiles peuvent obstruer les pores," a-t-il expliqué. "Juste être exposé au soleil provoque l'obstruction des pores."

3. Protections solaires chimiques

Dans la même veine que la crème solaire, Nazarian et Dr Samer Jaber de Washington Square Dermatology à New York ont ​​évoqué leurs réserves au sujet des écrans solaires chimiques.

"Je n'aime pas vraiment les écrans solaires chimiques", a déclaré Nazarian. "Je sais qu'ils sont sécuritaires, je sais qu'ils vont bien, j'ai juste l'impression que parfois ils peuvent irriter la peau. À l'opposé, les écrans solaires plus naturels - qui contiennent notamment de l'oxyde de zinc et du dioxyde de titane - sont beaucoup plus doux et bloquent bien les rayons ultraviolets."

4. Les lotions toniques

Nettoyer, tonifier, hydrater - ces trois étapes ont longtemps la base d'une routine idéale de soins de la peau - du moins on le croyait. Malgré cela, trois des dermatologues à qui nous avons parlé ont révélé qu'ils n'utilisent pas de lotion tonique.

"Certaines personnes aiment utiliser des produits tonifiants lorsque leur peau est vraiment grasse, mais je ne trouve pas cela super nécessaire", a déclaré Jaber.

"Beaucoup de lotions toniques contiennent de l'alcool qui sèche (ce qui peut être très bien si vous avez une peau plus acnéique," a expliqué la Dre Jennifer Chwalek, une dermatologue certifiée à Union Square Laser Dermatology, par courriel au HuffPost États-Unis. "Au lieu de cela, j'asperge mon visage d'eau de rose le matin avant d'appliquer de la vitamine C et une protection solaire. Je trouve que l'eau de rose aide à hydrater ma peau et elle permet aussi des calmer les inflammations."

5. Les parabènes

Les parabènes sont essentiellement des agents de conservation utilisés dans les produits de beauté qui permettent de limiter le développement des bactéries, des moisissures et des levures. Les parabènes les plus couramment utilisés sont les parabènes de méthyle, d'éthyle, de propyle et de butyle. On en trouve souvent dans les crèmes hydratantes et les crèmes anti-âge.

Au fil des ans, les parabènes ont fini par avoir très mauvaise presse, bien qu'il n'y ait pas encore assez de preuves qui prouvent qu'ils soient nocifs pour la santé.

«J'ai lu un article qui mentionnait des recherches effectuées au cours des dernières années, qui démontraient une accélération potentielle du vieillissement de la peau liée à la présence de parabènes», a expliqué Nazarian.

Le point de vue de Jaber était plus nuancé, il a mentionné qu'il évitait les parabènes.

6. Les savons d'hôtel

Vous ne réfléchissez peut-être pas assez lorsque vous utilisez des savons mis à disposition dans votre salle de bains d'hôtel, mais ils peuvent ne pas convenir du tout à votre peau. Surtout quand il s'agit de les utiliser sur votre visage.

"Je fais très attention dans les hôtels", a déclaré Jaber. "Je n'utilise jamais les savons de l'hôtel parce qu'ils dessèchent vraiment ma peau en raison de leur parfum. J'apporte toujours du savon avec moi. "

Les dermatologues ont convenu que les produits parfumés en général peuvent irriter la peau, et ont déclaré qu'ils évitent d'utiliser des produits avec des parfums ajoutés.

7. Les gommages exfoliants

Tous les produits qui contiennent des microbilles, ou tous les produits exfoliants sont à proscrire selon Nazarian. Chwalek a aussi confié qu'elle n'utilisait pas de gommages.

"L'exfoliation physique ou mécanique de la peau est vraiment mauvaise pour la peau", a-t-elle dit. "J'aime les [produits] qui exfolient doucement, comme les glycols, ou toute autre formule qui va délicatement décomposer les peaux mortes par opposition à un nettoyage mécanique et physique de la peau morte - qui demande une manipulation. "

Elle a ajouté qu'elle n'était pas une admiratrice des brosses comme la Clarisonic.

Jaber évite aussi les gommages exfoliants au profit d'autres produits qui agissent aussi plus rapidement.

"Je n'utilise jamais de gommages exfoliants", a-t-il dit. "J'utilise un rétinoïde la nuit, et je pense que c'est un exfoliant naturel. Donc, je pourrais utiliser un [gommage], mais j'essaie juste de garder ma vie simple. "

Ce texte initialement publié sur le HuffPost États-Unis a été traduit de l'anglais.