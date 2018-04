Le populaire groupe U2 a choisi le Québec, et plus spécialement Laval, pour répéter pour sa prochaine tournée "eXPERIENCE + iNNOCENCE" qui doit débuter le 2 mai prochain à Tulsa, en Oklahoma.

Des employés rencontrés à la Place Bell à Laval, ont confirmé à La Presse canadienne que le populaire groupe est bel et bien en ville afin de peaufiner leur spectacle, qui fera un arrêt de deux soirs à Montréal en juin prochain.

Plusieurs employés portant des badges au nom de la tournée ont été aperçus. Certains ont été plus bavards que d'autres bien qu'aucun n'ait voulu s'identifier.

L'un d'entre eux a confirmé que le groupe serait présent sur les lieux mardi et qu'il y était également lundi. Ni la Place Bell, ni evenko, ni Universal ont toutefois confirmé l'information.

Interpellés par les rumeurs que leur groupe favori soit à Laval, une poignée d'admirateurs se sont rendus sur place dans l'espoir d'apercevoir les musiciens irlandais. C'est le cas d'Annabelle Plouffe, qui suit le groupe depuis une vingtaine d'années, et qui est venue faire un tour à la Place Bell sur l'heure du dîner mardi.

"Ça fait au moins une vingtaine d'années qu'on les suit, on est allés à Dublin les voir en spectacle il y'a quelques années. On n'a pas eu la chance de les rencontrer, alors je suis ici pour ça", a expliqué Mme Plouffe.

Rumeurs sur les réseaux sociaux

Depuis quelques jours déjà, les rumeurs sur la présence du groupe dans la région de Montréal se propagent sur les réseaux sociaux. Certains admirateurs ont publié les photos de camions provenant de la compagnie de transport et d'éclairage apparemment utilisée par le groupe lors de tournées précédentes, aperçus près de la Place Bell lundi.

Aaron Sams, fondateur du site u2songs.com, une page web créée pour les admirateurs du groupe, avait commencé à voir des informations sur le sujet circuler.

Il ne s'agit pas de la première fois que Bono, The Edge, et leurs collègues s'installent au Canada pour donner forme à leurs concerts, fait remarquer ce dernier. Le groupe s'est rendu à Vancouver en 2015 et en 2017 pour répéter.

Les stars du rock n'ont pas tendance à se tenir loin des grands centres et ne s'empêchent pas non plus de visiter les villes qu'ils fréquentent, fait valoir M. Sams. "À Vancouver, lors de la dernière tournée, Bono et The Edge se sont souvent retrouvés dans les restaurants pour manger et interagir avec les fans. Il y avait beaucoup de photos publiées sur les médias sociaux," soutient-il.

Le groupe est attendu les 5 et 6 juin, au Centre Bell de Montréal. Les deux spectacles seront présentés à guichets fermés.