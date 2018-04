Ludivine Reding, l’amie des animaux

L'actrice de Fugueuse, Ludivine Reding, aidera la SPA Beauce-Etchemin à amasser des fonds pour aménager une salle de stérilisation à même ses locaux de Beauceville, en Chaudière-Appalaches.

Elle-même propriétaire de trois chiens, elle est à même de comprendre l'importance pour un organisme comme la SPA d'avoir des équipements adéquats pour soigner les animaux.

Grâce à ses nouvelles installations, la SPA Beauce-Etchemin croit qu'elle sera en mesure de se suffire et d'accélérer le nombre d'animaux qui y sont traités. «Ça va être beaucoup plus pratique et efficace. Nous n'aurons plus à attendre qu'un trou se libère en clinique. Ça va nous aider surtout au niveau de la logistique en réduisant les transports», a expliqué à L'Éclaireur-Progrès une des administratrices de la SPA Beauce-Etchemin, Brigit Hamel.

Pour ce qui est de Ludivine, elle aidera la SPA en participant à deux activités dans lesquelles elle sera la vedette. D'abord, le 21 avril, elle prendra la pose avec les fans qui auront déboursé la modique somme de 5$ sous le regard d'un photographe professionnel de 10h à 14h, à un endroit qui sera dévoilé sur la page Facebook de la SPA Beauce-Etchemin.

Puis, de 17h à 20h, elle prendra part à un cocktail dînatoire au club de golf de Beauceville. Pour les intéressés, il reste quelques places à 100$ le billet, et les réservations se font auprès de Brigit Hamel à l'adresse hamel02@sogetel.net.

