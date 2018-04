Qui sera, ou ne sera pas, invité au mariage de Harry et Meghan le mois prochain?

Les amis et la famille du couple princier y seront, mais les politiciens et autres leaders de la planète n'ont pas reçu de faire-part.

Le palais de Kensington a fait savoir qu'«il a été décidé qu'une liste officielle de leaders politiques — aussi bien britanniques qu'internationaux — n'était pas nécessaire» pour le mariage.

Cela signifie que le président américain Donald Trump et la première ministre britannique Theresa May ne compteront pas parmi les quelque 600 personnes invitées aux noces du 19 mai, à la chapelle St. George's du château de Windsor.

Cette décision a été prise au terme de discussions entre des représentants de la famille royale et le gouvernement britannique, concernant le protocole et les précédents.

Une source bien informée a confié, sous le couvert de l'anonymat, que l'ancien président Barack Obama et sa femme Michelle n'y seraient pas non plus.

Plusieurs politiciens et leaders avaient assisté au mariage somptueux du prince William et de Kate Middleton en 2011. Après son père, le prince Charles, William est deuxième dans l'ordre de succession au trône, suivi de son jeune fils, George, et de la petite Charlotte. Le prince Harry, cinquième dans l'ordre de succession, a peu de chances de monter un jour sur le trône, ce qui lui donne plus de latitude pour faire de son mariage une affaire plus personnelle et moins formelle.

Barack et Michelle Obama sont proches du prince Harry, et on croyait qu'ils seraient peut-être au château de Windsor pour la cérémonie. Ils auraient toutefois été laissés de côté pour éviter de froisser Donald Trump en invitant seulement son prédécesseur.

On ne sait pas encore combien de représentants des autres familles royales d'Europe ou d'amis hollywoodiens de Meghan Markle y seront.

Le palais de Kensington a aussi identifié mardi quelques-uns des 1200 membres du public qui compteront parmi les 2640 personnes invitées au château de Windsor pour l'événement. Les chanceux auront une vue privilégiée de l'arrivée du couple princier à la chapelle et de son départ en carrosse après la cérémonie.

On retrouve sur la liste Phillip Gillespie, un soldat nord-irlandais qui a perdu une jambe en Afghanistan, où Harry a aussi servi, ainsi que les fondateurs de plusieurs organisations caritatives.

Parmi les invités figure également Amelia Thompson, une jeune fille de 12 ans qui a survécu à l'attentat-suicide ayant fait 22 morts lors d'un concert d'Ariana Grande l'an dernier. Elle a choisi d'être