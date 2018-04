La nouvelle guitare de James Hetfield de Metallica faite du bois d'un garage mythique

«Dites bonjour à Carl!», lance le chanteur et guitariste de Metallica, James Hetfield, en entrée de jeu d'un court documentaire publié sur la page Facebook du groupe mythique.

La nouvelle guitare de l'artiste a été fabriquée à partir de planches de bois du garage du 3132 Carlson, dans la région de San Francisco, où le groupe habitait et travaillait au début de sa carrière. Les albums Ride the lightning et Masters of puppets y ont été enregistrés.

Mais l'idée de départ d'Hetfield était beaucoup plus grandiose, raconte-t-il. Il souhaitait transférer le garage au complet dans le quartier général actuel du groupe. «Tu sais ce qui serait cool? Prenons le garage de Carlson et mettons-le dans cette pièce.»

On voit d'ailleurs des images du QG rempli d'objets rappelant l'histoire du groupe formé en 1981.

L'idée de transposer le garage a par la suite été abandonnée, et le band a su que le garage avait été démoli. Des retrouvailles avec la communauté de Carlson ont été organisées et James a pu discuter avec un vieil ami punk rock, Andy Anderson, qui lui a annoncé: «tu sais quoi? J'ai conservé des planches de bois...»

Hetfield a ensuite amené les planchers à son luthier préféré, Ken Lawrence, qui a créé la guitare. «Je savais qu'il pourrait travailler ce bois. Je voulais qu'elle soit rustique, je voulais qu'elle soit comme le garage», a relaté le guitariste.

«Il n'y a pas d'écharde, mais tu sens le bois, tu sens le grain. Ça rappelle les sillons du vinyle», évalue-t-il.

Écoutez le court documentaire (en anglais) ici:

