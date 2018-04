Femmes d'action: Annie Delisle, l'audacieuse

Annie Delisle est une femme de tête et d'action, une femme dans un monde de la nuit majoritairement masculin qui n'a jamais reculé ni devant les obstacles ni face aux préjugés et a fait du 281 - cabaret érotique - une exception quasi mondiale.

Dans son club de la rue Sainte-Catherine Est à Montréal - où les hommes se déshabillent intégralement - elle met un point d'honneur à ce que chacune des représentations soit synonyme de spectacle mémorable et de décence. Ici, on ne touche pas, pas de danse privée, tout se passe au vu et su du public principalement féminin. Des centaines de femmes qui viennent applaudir chaque semaine ces 17 danseurs entraînés tels des sportifs - et passer un moment unique.

38 ans de spectacles

« Le 8 mars 1980, il y a eu une grande marche à Montréal en faveur des femmes, en faveur de l'égalité. Mon père a ouvert le 14 avril 1980, mais sans rien prévoir, mais c'est comme si tout d'un coup le 281 devenait la revanche des femmes [...] Aujourd'hui, on fait partie de l'industrie du divertissement.»

Une affaire qu'Annie Delisle, l'ancienne directrice de communication - la pro des médias, a repris à la mort de son père en 2003 - relevant de nombreux défis. Si chez elle, les danseurs se mettent totalement à nu, il s'agit de chorégraphies d'abord et de spectacles constamment renouvelés qu'elle a même fait voyager dans le monde.

Une entreprise qu'elle mène d'une main de fer et avec générosité de jour comme de nuit

« Même si c'est la nuit, même si je travaille avec des hommes qui se dénudent... oui, je suis une entrepreneure dans le sens classique du genre. »

Une femme d'action qui a dû se battre pour faire avancer l'affaire familiale qui va fêter ses 38 ans cette année.

« J'avais honte de rien, mais quand tu arrives dans une institution financière, le jugement est là. Il n'y en a pas de carte de crédit, pas de marge de crédit non plus. »

