Charlize Theron a eu Monster, Damian Lewis aura Run This Town. L'acteur, connu pour son rôle de Brody dans Homeland, s'apprête à subir une transformation physique considérable pour camper le controversé ex-maire de Toronto, Rob Ford.

Le drame, qui est présentement tourné à Toronto, s'inspire largement de la vie du défunt politicien, mais ne se veut pas une biographie. À l'exception de Rob Ford, tous les personnages seront fictifs, rapporte le Toronto Star.

Selon Kit Magazine, l'acteur doit porter une imposante prothèse pour le rôle.

«Son visage et sa tête ont dû être complètement recouverts de bandelettes de silicone et il ne pouvait respirer que par de tout petits trous sous son nez», peut-on y lire.

Rob Ford a été maire de Toronto de 2010 à 2014. Il a notamment défrayé les manchettes lorsqu'une vidéo de lui consommant du crack a été rendue publique.

Ben Platt, Nina Dobrev et Mena Massoud figureront aussi parmi les têtes d'affiche, selon Hollywood Reporter.

Déjà une controverse

Au-delà du surprenant choix d'acteur, Run This Town s'attire déjà des critiques puisque le personnage du journaliste qui expose Rob Ford est un homme.

Dans la vraie vie, c'est la journaliste d'enquête Robyn Dolittle, une femme, qui a permis d'exposer les plus grands scandales liés à l'administration Ford.

La principale intéressée a d'ailleurs exprimé son mécontentement sur Twitter, mardi.

I'm glad they're rewriting the fact that it was a female reporter who investigated Rob Ford. Why have a woman be a lead character when a man could do it? Ammaright? https://t.co/Nx3holhuZW

«Je suis heureuse qu'ils réécrivent le fait que c'est une journaliste féminine qui a enquêté sur Rob Ford. Pourquoi avoir un personnage principal féminin si un homme peut le faire, n'est-ce pas?»

Ben Platt, l'acteur qui campe le journaliste s'est vite défendu.

I have the utmost respect for your accomplishments- I play a totally fictionalized character, an entitled, incapable entry-level reporter (my boss is played by Jennifer Ehle) at a fictional competing newspaper. The film alludes to the successful reporting from the Toronto Star.