Comment bien choisir ses chaussures de course? C'est certainement la première question à se poser avant de se lancer dans l'exercice. Nous avons interrogé à ce propos Frédéric Dorval, directeur des ventes de New Balance au Québec- marque réputée pour ses modèles de course depuis sa fondation en 1906.

Parmi les questions importantes à se poser avant l'achat: quelle est votre forme physique actuelle? Avez-vous été blessé(e) dans le passé? Comment courez-vous? De combien d'espace votre pied a-t-il besoin? Comment vous sentez-vous dans la chaussure? Lorsque vous courez, déposez-vous d'abord les orteils, la plante ou le talon?

Comment bien choisir sa chaussure de course?

« Peu importe la marque, la première des choses est de se faire conseiller et faire étudier votre dynamique de course. Ensuite, il est question de niveau. Puis il y a des préférences personnelles bien entendu: forme, légèreté du modèle, la semelle (plus ou moins épaisse) » - Frédéric Dorval, directeur des ventes de New Balance au Québec.

Essentielle, c'est la semelle du milieu puisque c'est là que se trouve le matelassage et le support pour le pied. N'hésitez pas à poser une foule de questions au conseiller qui vous vendra le modèle.

Une chaussure de course pas adaptée à votre morphologie peut-elle être dommageable?

« Oui. La question du poids du coureur est aussi une donnée importante. Il est important d'avoir un modèle adapté à votre morphologie pour ne pas vous blesser. C'est pour cela que le conseil est primordial. N'oubliez pas qu'il faut aussi s'adapter à sa nouvelle paire de chaussures de course!»

Quand on débute, quels sont les deux conseils que vous prodigueriez?

«Ne pas courir trop vite! Et même être très très lent au départ. Puis je dirais de joindre un groupe de course. Il existe même des cliniques pour apprendre à courir. »

N'oubliez pas que les pieds enflent pendant l'effort - et que les orteils ne doivent JAMAIS toucher le fond de votre soulier. À ne jamais oublier au moment de l'achat.

Comment New Balance parvient-elle à se distinguer au milieu de la concurrence?

« On est une compagnie privée, c'est très rare. Notre slogan du printemps est d'ailleurs: " audacieusement indépendant depuis 1906. Ça donne l'état d'esprit. Les gens connectent à notre philosophie. Notre laboratoire de recherche est toujours basé à Boston, où est née la marque. Et depuis les fondements de la marque, nos racines sont dans la course. On a ensuite intégré le côté mode et le lifestyle comme vous le voyez sur le marché. »

Ce printemps, la marque américaine relance deux modèles de course emblématiques: la 880 et la 860 - qui ont été améliorées - dont notamment les sections anatomiques sous la chaussure.

Pour voir les photos de la présentation dans la galerie ci-dessous de la collection automne-hiver 2018-2019 lancée hier à la Taverne F.