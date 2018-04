La compagnie de vêtements éco-responsables québécoise Rose Buddha a atteint en 15 mois l'objectif qu'elle s'était fixée sur 3 ans: transformer 20 000 bouteilles de plastique jetables en leggings. Des vêtements techniques, confortables et tendance, sans nuire à l'environnement et dans le plus grand respect des gens.

De bouteilles de plastique à leggings

Chaque année, chaque Québécois consomme 102 bouteilles de plastique en moyenne. Sur ce nombre, 43% ne seront jamais recyclées, ce qui représente 166 millions de bouteilles par année abandonnées dans l'environnement.

20 000 bouteilles transformées

La griffe confectionne ses leggings avec 79% de plastique recyclé, ce qui fait 6 bouteilles par legging. Après 15 mois d'existence, la jeune entreprise est fière de pouvoir annoncer qu'elle a posé un geste significatif pour l'environnement, en évitant l'enfouissement à plus de 20 000 bouteilles de plastique.

Une ligne inspirée du voyage pour le printemps

Rose Buddha lance la collection NOUS SOMMES pour les beaux jours, des créations de l'artiste Émilie Beaudoin, inspirées de 4 magnifiques régions du monde : Bali, l'Orient, le Mexique et la Savane.

C'est qui?

Rose Bouddha, c'est Madeleine Arcand et Maxime Morin, toutes deux issues du monde des communications, maintenant certifiées en yoga et méditation. Les deux jeunes entrepreneures ont le désir de créer des vêtements techniques, confortables et beaux, sans nuire à l'environnement et dans le plus grand respect des gens.

www.myrosebuddha.com