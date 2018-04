Avec sa combinaison inégalée de plages, de culture, de gastronomie et d'art urbain, Melbourne est une destination incontournable pour les voyageurs en quête de diversité. Préparez-vous à publier vos meilleures photos dans Instagram, car la deuxième plus grande ville d'Australie offre une vaste gamme d'expériences qui feront pâlir d'envie tous vos amis. Mais encore faut-il savoir où les trouver!

Présentées en partenariat avec Air Canada, voici cinq activités à ne pas manquer à Melbourne et dans les régions avoisinantes.

Admirer des œuvres d'art au détour d'une ruelle

Les œuvres d'art les plus audacieuses ne sont pas toujours exposées dans une galerie. Les ruelles les mieux cachées de Melbourne, comme Hosier Lane et Croft Alley, sont devenues des lieux de création reconnus pour leurs œuvres spectaculaires. L'art urbain n'est pas pour autant confiné aux ruelles, car le restaurant-bar Easey's en est recouvert à l'intérieur comme à l'extérieur, tandis que le graffiteur Heesco a peint une fresque pour le restaurant Attica du célèbre chef Ben Shewry. L'art urbain peut même vous accompagner dans votre sommeil. Certains hôtels, dont l'Adelphi et le Cullen, ont en effet intégré des murales d'artistes renommés à leur décoration.

Prendre la route et longer l'océan

Située au sud-ouest de Melbourne, la Great Ocean Road est l'une des routes panoramiques les plus célèbres au monde. On peut y observer une côte échancrée, bordée de falaises depuis des temps immémoriaux. Sous l'effet de l'érosion et du vent, les grottes qui y sont apparues se sont graduellement transformées en immenses piliers de calcaire surnommés Les Douze Apôtres. Si vous n'avez pas envie de conduire, vous pouvez découvrir ce paysage majestueux en hélicoptère ou faire une randonnée de huit jours le long du Great Ocean Walk.

Déguster des vins exceptionnels

Plusieurs voyageurs font un détour par la luxuriante vallée de Yarra afin d'y déguster des grands crus où dominent les cépages de climat frais tels que le Pinot noir et le Chardonnay. Et plusieurs décident de prolonger leur séjour afin de prendre part aux innombrables activités offertes dans la région. Global Ballooning se spécialise dans les excursions en montgolfière au lever du soleil (suivies d'un petit-déjeuner arrosé de champagne), tandis que les vignobles Yarrawood Estate et Seville Hill organisent des concerts nocturnes en plein-air.

Observer une faune unique au monde

Un manchot pygmée émerge des vagues et se dandine sur le sable d'une plage isolée à la nuit tombante. Un autre manchot apparaît, et en l'espace de quelques minutes, la plage est envahie par des dizaines de congénères qui rejoignent leur nid. Pour être aux premières loges de ce spectacle, inscrivez-vous à une visite guidée du parc de Phillip Island. Il est interdit de photographier les manchots, mais vous pourrez prendre des clichés admirables des autres animaux qui font la réputation de l'endroit, tels que les otaries à fourrure, les wallabies et les koalas.

Découvrir la scène culinaire en compagnie d'oiseaux de nuit

Melbourne a reçu le titre de « ville la plus agréable au monde », notamment en raison de sa scène culinaire particulièrement créative. Sur l'un ou l'autre des sept étages de la Curtin House, vous pourrez goûter à plus de 200 bières artisanales, déguster une salade thaïe au poisson croustillant, regarder un film d'auteur sur le toit et danser sur les rythmes d'un DJ jusqu'aux petites heures du matin. Pour sa part, la tour Eureka se démarque par son restaurant panoramique offrant des repas gastronomiques de cinq ou sept services et une vue à couper le souffle. Pour faire honneur à votre compte Instagram, ne manquez pas de photographier le coucher du soleil sur le toit de l'hôtel QT. Et tant qu'à y être, savourez l'excellent Pisco sour au fruit de la passion offert à la terrasse Rooftop at QT.

