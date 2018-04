Les invités n'auront plus besoin de se creuser la tête pour chercher un cadeau. Le prince Harry et Meghan Markle ont demandé aux personnes qui souhaiteraient leur offrir un cadeau de mariage de faire plutôt un don à l'une des nombreuses associations caritatives choisies.

Prince Harry & Ms. Meghan Markle are incredibly grateful for the goodwill they have received since their engagement, & have asked that anyone who might wish to mark the occasion of their wedding considers giving to charity, instead of sending a gift. https://t.co/lzfrRmoeUv pic.twitter.com/nxrTZtIKBY