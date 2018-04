Normand Brathwaite révèle l’invité le plus désagréable de l’histoire de «Belle & Bum»

De passage à l'émission La Soirée est (encore) jeune, ce samedi 7 avril, Normand Brathwaite s'est vidé le coeur en révélant le nom de l'invité le plus désagréable de l'histoire de Belle et Bum.

«À part une fois, je n'ai jamais trouvé quelque chose de mauvais à Belle et Bum», a déclaré d'emblée le célèbre animateur.

«Ce n'était pas à cause de la musique, parce qu'il y a bien des gens qui aiment ce groupe-là [...] Et le chanteur s'est fait sacrer dehors par son propre groupe parce qu'il était trop chiant. Et c'est la personne qui nous a fait le plus chier dans l'histoire de Belle et Bum.»

«Je l'haïs tellement que j'oublie son nom. C'est l'ancien chanteur de Styx... Dennis DeYoung. Quel merveilleux trou de cul», a finalement révélé Normand Brathwaite.

«Il est venu nous voir à la fin du show et il a dit : «la répétition c'était de la marde, et le show c'était encore plus de la marde», a-t-il conclu.

À voir également :