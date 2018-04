S'il ne l'a pas répété en cinq occasions, il ne l'a pas dit une seule fois: Max Pacioretty aime le Canadien de Montréal, la ville et ses tâches de capitaine, et il tient à rester avec le Tricolore. Mais entre ses désirs et la réalité, il existe une zone grise et nébuleuse qui l'empêche d'afficher quelque certitude que ce soit quant à son avenir.

Pacioretty a été le dernier joueur à défiler dans le vestiaire du Complexe sportif Bell lors du bilan de fin de saison du Canadien et sa profession de foi a duré plus de 20 minutes.

Pacioretty a notamment rappelé qu'il vivait pendant toute l'année à Montréal et qu'il ressent l'amour des partisans du Canadien à son endroit jour après jour.

Cependant, il sait que le rendement de l'équipe et le sien cette saison ont été inférieurs aux attentes. Or, dans de telles circonstances, a-t-il noté, toutes les personnes impliquées doivent trouver des réponses afin d'expliquer ce qui s'est passé.

Pacioretty n'a pas voulu entrer dans les détails des discussions qu'il a eues avec la direction avant de se présenter devant les journalistes. Toutefois, un peu comme l'avait mentionné Brendan Gallagher en matinée, le camp d'entraînement avait laissé planer des signes inquiétants, entre autres sur le plan de l'attaque et sur la capacité de l'équipe à marquer des buts.

Le CH fait signer un contrat de 2 ans à Evans

Le jeune joueur de centre Jack Evans a signé un premier contrat professionnel de deux ans avec le Canadien de Montréal.

Réclamé en septième ronde (207e choix) au repêchage de 2014, Evans, âgé de 21 ans, a complété sa carrière de quatre ans dans la NCAA avec l'Université Notre Dame, samedi soir, lorsque son équipe s'est inclinée en finale du Frozen Four, championnat de la NCAA, face aux Bulldogs de l'Université Minnesota-Duluth.

Pendant son séjour avec les Fighting Irish, le Torontois a totalisé 41 buts et 138 points en 158 matchs, en plus d'afficher un différentiel de plus-39.

Evans, qui était capitaine de son équipe pendant la dernière saison, a mené son équipe avec 33 mentions d'aides et 46 points à sa dernière année.

Evans a remporté en 2018 le prix remis annuellement à l'athlète-étudiant s'étant le plus démarqué dans la Division 1 du hockey masculin.

Il a également été nommé au sein de la première équipe du tournoi Big Ten, aidant les Fighting Irish à mettre la main sur le titre de la saison du Big Ten, ainsi que celui du tournoi Big Ten.