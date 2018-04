L'accouchement de Kate Middleton met les médias britanniques en ébullition après le blocage du stationnement de l'hôpital

C'est leur troisième, mais il est toujours aussi attendu. Ce lundi 9 avril, les médias britanniques s'intéressent de près à la naissance imminente du troisième enfant de Kate Middleton et du prince William. Kensington Palace n'a toujours pas donné de date précise mais il y a du nouveau: ce lundi, l'hôpital a installé des barrières autour de l'aile où sont déjà nés le prince George en 2013 et sa petite sœur, la princesse Charlotte, en 2015.

Le stationnement de l'aile Windo de l'hôpital St Mary de Londres a en effet été bloqué, annoncent le Daily Mail et plusieurs médias londoniens. Sur les photos déjà publiées, le parking est annoncé fermé du 9 au 30 avril.

Workers build a media pen opposite the entrance to the Lindo Wing of St Mary's hosital where Britain's Catherine, The Duchess of Cambridge, is due to give birth to her third child, in London, April 9, 2018. REUTERS/Peter Nicholls - RC1C3F716100

Les Britanniques ont aussi appris ce lundi que le duc et la duchesse de Cambridge ne sauront le sexe du bébé qu'à la naissance. Comme pour les dernières grossesses de Kate Middleton, le couple a préféré garder la surprise, affirme le Daily Mail.

Ce texte a été publié originalement dans le HuffPost France.

