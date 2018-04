L’intelligence artificielle pourrait devenir une «dictatrice immortelle», selon Elon Musk

Le président de Tesla et SpaceX, Elon Musk, a fait une nouvelle sortie pour mettre en doute le bien du développement de l'intelligence artificielle. Selon lui, cette technologie pourrait un jour devenir un «dictateur immortel».

Le milliardaire a vanté sur Twitter un nouveau documentaire du réalisateur Chris Paine auquel il participe.

Nothing will affect the future of humanity more than digital super-intelligence. Watch Chris Paine's new AI movie for free until Sunday night at https://t.co/WehHcZX7Qe — Elon Musk (@elonmusk) 6 avril 2018

«Rien ne touchera davantage le futur de l'humanité que la super-intelligence digitale. Regardez le nouveau film sur l'IA de Chris Paine gratuitement jusqu'à dimanche soir.»

Dans le documentaire intitulé Do you trust this computer?, Musk raconte que «le futur le moins épeurant que l'on peut imaginer, c'est une démocratisation de l'IA parce que si une compagnie ou un petit groupe développe une super-intelligence digitale ressemblant à Dieu, il pourrait prendre le contrôle du monde», indique CNBC.

«Au moins quand il y a un dictateur malveillant, cet humain va mourir», a ajouté Musk dans un autre extrait rapporté par Live Science. «Mais pour une IA, il n'y aurait pas de mort. Elle vivrait toujours, et vous auriez une dictatrice immortelle, de qui vous ne pourriez jamais vous sauver.»

Sur Twitter, il a plus tard fait une comparaison littéraire avec Frankenstein.

"You are my creator, but I am your master" — Mary Shelley — Elon Musk (@elonmusk) 6 avril 2018

«"Tu es mon créateur, mais je suis ton maître" - Mary Shelley»

