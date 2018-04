Le président américain Donald Trump a dénoncé dimanche une "attaque chimique insensée" en Syrie et prévenu qu'il faudra en "payer le prix fort", pointant du doigt la "responsabilité" de la Russie et de l'Iran qui soutiennent "l'animal Assad".

"De nombreux morts, y compris des femmes et des enfants, dans une attaque CHIMIQUE insensée en Syrie", s'est alarmé M. Trump après l'attaque présumée du régime syrien sur la ville rebelle de Douma.

"La zone des atrocités est confinée et encerclée par l'armée syrienne, la rendant totalement inaccessible au reste du monde. Le président Poutine, la Russie et l'Iran sont responsables pour leur soutien à l'Animal Assad. Il faudra payer le prix fort", a-t-il poursuivi, sans dire clairement qui devra payer quel prix.

