L'Américain Patrick Reed gagne le Tournoi des Maîtres

L'Américain Patrick Reed a joué une ronde finale de 71 (moins-1), dimanche, et a remporté le Tournoi des Maîtres pour une première fois en carrière, devançant son compatriote Rickie Fowler par un coup.

Reed a dû résister aux poussées de Jordan Spieth et Fowler, mais le Texan âgé de 27 ans a fait le nécessaire pour mettre la main sur un premier titre majeur.

Spieth, qui a gagné un veston vert en 2015, l'a rejoint temporairement à moins-14 grâce à un neuvième oiselet au 16e trou. Cet oiselet permettait à Spieth d'espérer réussir la remontée le plus spectaculaire de l'histoire du tournoi en effaçant un retard de neuf coups lors de la ronde finale, en plus de flirter avec le record du parcours à l'Augusta National appartenant à Nick Price et Greg Norman.

Reed a toutefois répliqué à Spieth avec un oiselet au 14e trou pour passer à moins-15. Spieth, qui est âgé de 24 ans, a ensuite inscrit sa seule tache du jour à sa carte en commettant un boguey au 18e trou.

Spieth a finalement remis une carte de 64 pour terminer le tournoi à moins-13. Price avait joué une ronde de 63 en 1986 et Norman l'avait imité 10 ans plus tard.

Pendant ce temps, Fowler a sonné la charge avec six oiselets à ses 11 derniers trous. Son oiselet au 18e trou lui permettait de s'installer à moins-14 après une ronde de 67 et de mettre la pression sur les épaules de Reed.

Reed a toutefois calé un roulé de quelques pieds pour une normale au dernier trou et il a ensuite fait l'accolade à son cadet avant de recevoir les félicitations de son partenaire de jeu Rory McIlroy.

On croyait en début de journée que McIlroy serait le principal rival de Reed, lui qui accusait un retard de trois coups avant la ronde finale. Toutefois, le Nord-Irlandais a joué une ronde de 74 et a terminé à six coups de Reed.

Pour sa part, Tiger Woods a enfin trouvé sa touche au Tournoi des Maîtres, mais quelques jours trop tard.

Woods a inscrit un score de 69 lors de la ronde finale pour terminer le tournoi à plus-1. Il a commis une seule bévue en fin de ronde, quand il a raté un roulé de neuf pieds pour une normale au 18e trou. Woods avait quand même plus les allures d'un détenteur de quatre vestons verts qu'en début de semaine.

L'ancien golfeur no 1 au monde est de retour au jeu après une quatrième intervention chirurgicale au dos. Il participait au Tournoi des Maîtres pour une première fois depuis 2015.

Par ailleurs, Charley Hoffman a réussi le coup du jour en inscrivant un as au 16e trou. La balle a rebondi près d'une fosse de sable, mais a ensuite filé directement vers la coupe. Matt Kuchar avait réussi un as sur le même trou en 2017 et trois joueurs en avaient réussi en 2016.

Le Canadien Adam Hadwin a bouclé sa ronde finale en 71 coups pour conclure le tournoi à égalité au 24e rang à moins-1.