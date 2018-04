Des élèves de Val-d'Or chantent en choeur à Central Park

Une classe de finissants de cinquième secondaire de Val-d'Or est devenue virale après avoir chanté en choeur à Central Park.

Dans un moment purement improvisé, ils ont entonné la chanson All Of Me de John Legend, ainsi que quelques autres chansons jouées par un guitariste dans une petite partie souterraine du célèbre parc près de la fontaine Bethesda, raconte sur Facebook leur enseignante, Caroline Arcand, en partageant la vidéo.

Magnifique moment vécu à New York. Il neige, il fait froid, on marche depuis de nombreuses minutes dans un Central Park vide, on a les pieds complètement trempés... Ce n'était pas prévu, mais on invite les élèves à descendre près de Bethesda Fountain et passer brièvement dans le petit sous-terrain, plutôt que de continuer notre chemin. On tombe sur ce guitariste... le reste est magique. Son sourire à la fin de la vidéo en dit long. On a chanté 4-5 chansons avec lui. Ce gars-là s'est peut-être levé en se disant que sa journée serait longue, triste et solitaire. En 15 minutes, tout a changé :) Nos élèves ont été si généreux, monétairement mais surtout humainement! Parfois, ça ne prend pas grand chose. Le groupe a sûrement fait sa journée, et peut-être même sa semaine ou son mois... Ce sera un souvenir mémorable, qui aura fait vivre de belles émotions et humidifié les yeux de plusieurs. 💞 :) 🎶 Caroline Arcand

«On vit plein de beaux moments avec eux, mais ce moment-là n'était vraiment pas prévu, ç'a été improvisé et spontané. Quand ils se sont mis à chanter, j'en avais des frissons et j'avais les larmes aux yeux», a raconté au Journal de Montréal l'enseignante Caroline Arcand.

C'est le temps froid et les longues heures de marche qui ont amené le groupe à se reposer avec les notes jouées par le musicien. Au départ, les élèves ont soutenu le musicien avec quelques dons avant de commencer à chantonner avec lui.

Dimanche matin, la vidéo avait été vue plus de 39 000 fois et partagée plus de 420 fois.