Alors que les Canadiens continuent de vivre leur deuil après le tragique accident d'autobus qui a coûté la vie de 15 personnes en Saskatchewan, des gens cherchent aussi des façons d'aider les familles fortement éprouvée par ce désastre.

Ça veut dire ouvrir autant son coeur que ses poches et de donner à une campagne GoFundMe mise sur pied par une résidente de Humboldt, Sylvie Kellington.

Dimanche matin, la campagne de financement avait reçu plus de 45 000 dons totalisant plus de 3 M$ depuis qu'elle eut été créée tard vendredi. Il s'agit de la campagne la plus couronnée de succès au pays, selon le Globe and Mail.

Les contributeurs ont donné ce qu'ils ont pu, de 5 ou 10$ à plusieurs centaines. Quelques dons d'envergure sortent aussi du lot.

Les Flames de Calgary ont donné 10 000$, toujours selon le Globe and Mail. Le fabriquant d'équipement de hockey Bauer a pour sa part donné 15 000$ et a invité à se joindre à la campagne.

We invite the hockey community to join us in supporting the families impacted by the Broncos' tragic accident. We have made a donation of $15,000. Please consider contributing in any way you can: https://t.co/pyytQDbdqf#PrayForHumboldtpic.twitter.com/9xvCnnarzr — Bauer Hockey (@BauerHockey) April 7, 2018

«Nous invitons la communauté du hockey à se joindre à nous en appuyant les familles touchées par le tragique accident des Broncos. Nous avons fait un don de 15 000$. S'il vous plaît, considérez contribuer de la façon dont vous le pouvez.»

À travers les réseaux sociaux, les utilisateurs ont partagé les liens vers la campagne de financement et ont appelé les autres usagers à donner aussi généreusement que possible.

We will hit a million, let's make it 2 Canada. The loss and the injuries are devastating. Give up your rink timmies for the day and send it on to the boys and their families. This is how we help...for now. #prayforhumboldt#humboldtbroncos#saskstrongpic.twitter.com/khdTATA2Ld — Hayley Wickenheiser (@wick_22) April 7, 2018

«Nous atteindrons le million, rendons-nous à 2, Canada. La perte et les blessures sont dévastateurs. Laissez tomber vos cafés de patinoires pour aujourd'hui et envoyez-le aux gars et à leurs familles. Voici comment aider... pour tout de suite.»

A @gofundme account has been established for families affected by the terrible #Humboldt Broncos accident. Please consider contributing. https://t.co/vZvCgIkQsj — Jason Kenney (@jkenney) April 7, 2018

«Un compte @gofundme a été établi pour les familles touchées par le tragique accident des Broncos de #Humboldt. S'il vous plaît pensez à donner.»

There is a GoFundMe account set up to help the victims' families. $24K+ raised in under 4 hours. Hockey family, we need you now. https://t.co/nROGYxXAv2 — Jamie Hersch (@JamieHersch) April 7, 2018

«Il y a un compte GoFundMe sur pied pour aider les familles des victimes. +24 000$ amassés en moins de 4 heures. Famille du hockey, on a besoin de toi maintenant.»

Kellington travaille maintenant avec GoFundMe et le vice-président des Broncos de Humboldt pour s'assurer que les fonds seront «distribués aux familles à un moment approprié».

Elle a indiqué à Global que l'argent pourrait servir aux frais funéraires et dépenses de voyage.

Elle a aussi raconté à paNOW qu'elle est reconnaissante pour tout l'appui reçu de partout au pays.

«Ça a été époustouflant et si réconfortant», a-t-elle estimé. Elle a noté que même si elle ne connaissait personne de l'équipe personnellement, elle a immédiatement voulu aider après qu'elle eut pris connaissance de la tragédie.

«Nous sommes vraiment une petite communauté, et nous tous ici à Humboldt sommes définitivement connecté à l'équipe.»

The wreckage of the fatal crash outside of Tisdale, Sask.

L'autobus des Broncos team, qui transportait 29 personnes, est entré en collision avec un camion vendredi soir, tuant 15 personnes et blessant les 14 autres.

Voici la liste des victimes de l'accident

Ce texte initialement publié sur le HuffPost Canada a été traduit de l'anglais.

À voir aussi: