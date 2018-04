Tragédie en Saskatchewan: déterminer le fil des événements prendra du temps

Les enquêteurs pourraient mettre beaucoup de temps avant de déterminer les causes de la violente collision impliquant un autocar et un semi-remorque qui a tué 14 personnes et blessé 15 autres, a prévenu samedi la GRC de la Saskatchewan.

Le commissaire adjoint Curtis Zablocki a souligné que les enquêteurs examineront tous les aspects de l'accident afin de déterminer le fil des événements.

L'accident a décimé l'équipe des Broncos de Humboldt de la Ligue junior de hockey de la Saskatchewan.

Parmi les victimes figurent l'entraîneur Darcy Haugaun, le capitaine Logan Schatz, un des meilleurs attaquants de l'équipe Jaxon Joseph et le descripteur des matches de l'équipe à la radio Tyler Bieber.

Le nom des autres victimes n'a pas encore été confirmé.

M. Zablocki a révélé que le conducteur du camion n'avait pas été blessé. Il a été interrogé par la police avant d'être libéré.

Les Broncos se rendaient à Nipawin pour disputer le cinquième match du tour demi-finale de séries éliminatoires contre les Hawks.

Le président des Hawks Darren Opp avait déclaré que le semi-remorque avait percuté perpendiculairement l'autocar, mais les autorités n'ont pas confirmé ce renseignement.

Lieu de recueillement

Le domicile des Broncos de Humboldt s'est transformé en lieu de recueillement au lendemain de l'effroyable tragédie qui a coûté la vie à 14 personnes prenant bord dans l'autobus de l'équipe, vendredi soir.

Le maire de Humboldt, Rob Muench, portant le chandail vert et jaune de l'équipe, a accueilli et étreint les gens qui se sont rendus à l'aréna Elger Petersen pour se réconforter et en apprendre davantage sur l'accident.

«C'est une tragédie qui nous frappe lourdement. Nous ne sommes qu'une petite collectivité, mais l'équipe de hockey y occupe toujours une place importante», a-t-il dit.

Plusieurs erraient dans et autour de l'édifice, samedi matin. Plusieurs intervenants en gestion de crise s'étaient déplacés pour offrir de l'aide.

Des fleurs ont été déposées dans les escaliers des estrades. Les balustrades étaient enveloppées de rubans jaunes et verts en l'honneur de l'équipe.

Penny Lee, un résidante de Humboldt a souligné que tout orbitait autour des Broncos au sein de la collectivité. Les joueurs participaient toujours aux événements locaux.

«Le hockey, c'est la collectivité. Tout le monde est bouleversé. Nous sommes paralysés, individuellement et collectivement».

Kelly Schatz, le père de Logan, a annoncé la mort de son fils âgé de 20 ans. Celui-ci a disputé quatre saisons dans l'uniforme des Broncos et était leur capitaine depuis deux ans et demi.

M. Schatz a raconté que la famille cherchait du réconfort au sein de son giron.

«C'est dur, a-t-il reconnu. J'ai quatre autres enfants qui sont tous ici. Heureusement.»

Christina George-Haugan a confirmé le décès de son mari à La Presse canadienne

Plusieurs lui ont rendu hommage sur les réseaux sociaux. Plusieurs l'ont décrit comme un formidable mentor pour ses jeunes joueurs.

«Il sera toujours un grand homme dans nos coeurs, a écrit sa soeur Debbie Jayne, sur Twitter. Les larmes ne s'arrêtent pas».

Dans un premier temps, la GRC avait indiqué qu'il y avait 28 personnes à bord de l'autobus. Elle a rectifié samedi à 29 ce chiffre. Les 15 autres passagers ont tous été blessés et transportés à l'hôpital, dont trois dans un état critique. L'accident s'est produit vers 17 h, heure locale, sur la route 35, près de la ville de Tisdale.

Les Broncos devaient affronter les Hawks de Nipawin vendredi soir lors d'un match de série éliminatoire.

À Nipawin, l'ambiance était morose samedi matin. L'église, qui accueillait les familles des joueurs accourues aux nouvelles, était déserte, tout comme le Centennial Arena, le domicile des Hawks.

La mère de l'ancien joueur du Canadien Colby Armstrong a offert son aide aux familles qui cherchent un endroit pour se loger à Saskatoon.

Les hôtels Canalta ont offert de loger les familles des victimes. Une campagne de collecte de fonds lancé sur internet avait déjà ramassé plus de 260 000 $, samedi matin.

Le premier ministre du Canada Justin Trudeau a réagi sur Twitter: «Je ne peux imaginer ce que peuvent vivre ces parents... je suis de tout cœur avec toutes les personnes éprouvées par cette terrible tragédie, dans la communauté de Humboldt et ailleurs».

Dans un communiqué, le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe, a déclaré: «À la ville de Humboldt, à l'ensemble de l'organisation des Broncos et aux familles touchées par cette tragédie, sachez que vous êtes dans le coeur de la Saskatchewan».

Même le président des États-Unis, Donald Trump, a pris le temps de publier un micromessage sur son compte Twitter: «Viens de parler à @JustinTrudeau pour présenter mes respects et condoléances aux familles de la tragédie touchant l'équipe de Humboldt. Que Dieu soit avec elles».

La Ligue de hockey junior de la Saskatchewan regroupe des joueurs âgés de 16 à 20 ans, provenant de cette province mais aussi du Manitoba et de l'Alberta.